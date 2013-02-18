Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Auto Fibonacci Indicator (Auto Fibos) - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 9848
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Вы можете долго и безуспешно пытаться прочитать значения линий Фибоначчи или найти индикатор Auto Fibonacci в MetaTrader!
Один из моих клиентов попросил меня написать советника, который использовал бы линии Фибоначчи и автоматически находил наибольшее значение High и наименьшее значение Low между двумя барами (от начального бара до текущего).
Существует уже достаточно много индикаторов Фибоначчи, но я решил сделать свой собственный индикатор для вас,
Надеюсь, он вам понравится!
Coders' Guru
Рис 1. Индикатор Fibos
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/1535
Трендовый индикатор, основанный на сравнении уровней шести простых скользящих средних с High и Low текущей свечиOneSideGaussianMA
Мувинг с использованием алгоритма Гаусса.
Эргодический CCI.Skype Control Library
Библиотека для работы со Skype.