Вы можете долго и безуспешно пытаться прочитать значения линий Фибоначчи или найти индикатор Auto Fibonacci в MetaTrader!



Один из моих клиентов попросил меня написать советника, который использовал бы линии Фибоначчи и автоматически находил наибольшее значение High и наименьшее значение Low между двумя барами (от начального бара до текущего).

Существует уже достаточно много индикаторов Фибоначчи, но я решил сделать свой собственный индикатор для вас,

Надеюсь, он вам понравится!

Coders' Guru

Рис 1. Индикатор Fibos