Auto Fibonacci Indicator (Auto Fibos) - индикатор для MetaTrader 5

Ahmed Soliman | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
9848
(66)
Вы можете долго и безуспешно пытаться прочитать значения линий Фибоначчи или найти индикатор Auto Fibonacci в MetaTrader!

Один из моих клиентов попросил меня написать советника, который использовал бы линии Фибоначчи и автоматически находил наибольшее значение High и наименьшее значение Low между двумя барами (от начального бара до текущего).

Существует уже достаточно много индикаторов Фибоначчи, но я решил сделать свой собственный индикатор для вас,

Надеюсь, он вам понравится!

Coders' Guru

Рис 1. Индикатор Fibos

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/1535

