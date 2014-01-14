CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

Indicador Auto Fibonacci (Auto Fibos) - indicador para MetaTrader 5

Ahmed Soliman | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
19030
Avaliação:
(66)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Indo para o oeste, indo para leste tentando ler os valores de linhas Fibonacci ou tentando encontrar um indicador Auto Fibonacci no MetaTrader! Sem sucesso!

Um dos meus clientes pediu um Expert Advisor que utiliza as linhas de Fibonacci e automaticamente encontra a máxima e a mínima do preço entre 2 barras (Barra inicial para Barra atual).

Existe uma série de indicadores Fibonacci lá fora, mas eu decidi fazer o meu próprio indicador para você.

Espero que gostem!

Coders' Guru

fibos indicator

Fig 1. Fibos Indicator

Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/1535

ZigZag ZigZag

O indicador Zigzag é uma série de seções conectando picos e vales significativos no gráfico do preço.

Williams’ Percent Range (%R) Williams’ Percent Range (%R)

O indicador Williams’ Percent Range (%R) é um indicador técnico dinâmico, que determina se o mercado está sobrecomprado/sobrevendido.

ZigZagColor ZigZagColor

Esta é uma versão modificada do indicador ZigZag que desenha linhas com cores diferentes, dependendo da direção do movimento do preço.

Volty Channel Stop Volty Channel Stop

O indicador de tendência que considera a volatilidade do mercado.