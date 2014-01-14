Participe de nossa página de fãs
Indicador Auto Fibonacci (Auto Fibos) - indicador para MetaTrader 5
19030
Indo para o oeste, indo para leste tentando ler os valores de linhas Fibonacci ou tentando encontrar um indicador Auto Fibonacci no MetaTrader! Sem sucesso!
Um dos meus clientes pediu um Expert Advisor que utiliza as linhas de Fibonacci e automaticamente encontra a máxima e a mínima do preço entre 2 barras (Barra inicial para Barra atual).
Existe uma série de indicadores Fibonacci lá fora, mas eu decidi fazer o meu próprio indicador para você.
Espero que gostem!
Coders' Guru
Fig 1. Fibos Indicator
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/1535
