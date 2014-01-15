La idea de crear un script

Quiero presentarles un pequeño script "MPC - Medir las Velas Populares" mide (busca) que velas se repiten con más frecuencia.

Este script muestra una escala visual utilizando los parámetros establecidos previamente. Este script muestra la frecuencia con la que aparecen las velas con los diferentes tamaños de los cuerpos o las sombras. La idea de desarrollar el script apareció en la elaboración de un indicador especial en la que debían hacerse ajustes teniendo en cuenta el tamaño de los cuerpos de la velas. Por desgracia, la idea no es del todo justificada en sí en la medida necesaria.

Este script se puede utilizar, por ejemplo, para encontrar las velas mayores y su frecuencia de aparición en la gráfica, o la frecuencia de la mayoría de las pequeñas o medianas velas.

Ejemplo de uso

Por ejemplo, el script puede usarse para encontrar la frecuencia de aparición de las velas con cuerpos de tamaño de 2 puntos o mayor, el paso es también de 2 puntos (es decir, las velas con cuerpo de hasta 2, 4, 6 puntos, etc). El rango de búsqueda será 1000 velas y el tamaño de los cuerpos de las velas varían desde 0 a 50 puntos (la configuración estándar del script).



El script requiere del historial completo del rango estudiado, o de lo contrario su trabajo se puede retrasar. El script no tiene función de redondeo del número y puede hacer que tenga una desviación de ticks.



Ejemplos del script en la gráfica

Configuración