La idea de crear un script
Quiero presentarles un pequeño script "MPC - Medir las Velas Populares" mide (busca) que velas se repiten con más frecuencia.
Este script muestra una escala visual utilizando los parámetros establecidos previamente. Este script muestra la frecuencia con la que aparecen las velas con los diferentes tamaños de los cuerpos o las sombras. La idea de desarrollar el script apareció en la elaboración de un indicador especial en la que debían hacerse ajustes teniendo en cuenta el tamaño de los cuerpos de la velas. Por desgracia, la idea no es del todo justificada en sí en la medida necesaria.
Este script se puede utilizar, por ejemplo, para encontrar las velas mayores y su frecuencia de aparición en la gráfica, o la frecuencia de la mayoría de las pequeñas o medianas velas.
Ejemplo de uso
Por ejemplo, el script puede usarse para encontrar la frecuencia de aparición de las velas con cuerpos de tamaño de 2 puntos o mayor, el paso es también de 2 puntos (es decir, las velas con cuerpo de hasta 2, 4, 6 puntos, etc).
El rango de búsqueda será 1000 velas y el tamaño de los cuerpos de las velas varían desde 0 a 50 puntos (la configuración estándar del script).
El script requiere del historial completo del rango estudiado, o de lo contrario su trabajo se puede retrasar. El script no tiene función de redondeo del número y puede hacer que tenga una desviación de ticks.
Configuración
- CandleBegin – La vela en que se inicia la medición (se cuenta a partir de vela actual "0" y desde la izquierda hasta la vela más lejana).
- CandleEnd – Vela final del rango de medición (se recomienda desde 100 a 1000).
- BodyBegin – El tamaño del cuerpo de la vela para iniciar la búsqueda.
- BodyEnd – El tamaño del cuerpo de la vela para finalizar la búsqueda.
- ShadowBegin – El tamaño de la sombra de la vela para iniciar la búsqueda.
- ShadowEnd – El tamaño de la sombra de la vela para finalizar la búsqueda.
- DivisionsNumber – En cuántas partes debe ser investigado el rango dividido (número múltiple de dos y no más alto que el tamaño del rango investigado de la sombra o el cuerpo de la vela).
- BodyColor – Escala de color del cuerpo de la vela.
- ShadowUpColor – Escala de color de l a sombra superior.
- ShadowDownColor – Escala de color de la sombra inferior.
- FactorBody – Multiplicador para aumentar la representación visual en escala del cuerpo de la vela.
- FactorShadow – Multiplicador para aumentar la representación visual en escala de la sombra de la vela.
- XDistanceBody – Desplazamiento desde el borde izquierdo de la gráfica para dibujar la escala del cuerpo.
- XDistanceShadowUp – Desplazamiento desde el borde izquierdo de la gráfica para dibujar la escala de la sombra superior.
- XDistanceShadowDown – Desplazamiento desde el borde izquierdo de la gráfica para dibujar la escala de la sombra inferior.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1527
