Sie können überall einen Auto Fibonacci Indikator für MetaTrader suchen! Ohne Erfolg!

Einer meiner Kunden bat mich um einen Expert Advisor, der die Fibonacci-Linien verwendet und das Hoch und das Tief zwischen 2 Bars findet (von der erste bis zur aktuellen Bar).

Es gibt viele Fibonacci-Indikatoren, trotzdem beschloss ich, mein eigenen für Sie zu erstellen,

Hoffe, er gefällt Euch!

Coders' Guru

Abb 1. Fibos Indikator