Indikatoren

Auto Fibonacci Indicator (Auto Fibos) - Indikator für den MetaTrader 5

Ahmed Soliman | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Sie können überall einen Auto Fibonacci Indikator für MetaTrader suchen! Ohne Erfolg!

Einer meiner Kunden bat mich um einen Expert Advisor, der die Fibonacci-Linien verwendet und das Hoch und das Tief zwischen 2 Bars findet (von der erste bis zur aktuellen Bar).

Es gibt viele Fibonacci-Indikatoren, trotzdem beschloss ich, mein eigenen für Sie zu erstellen,

Hoffe, er gefällt Euch!

Coders' Guru

fibos indicator

Abb 1. Fibos Indikator

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/1535

