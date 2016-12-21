Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Taf - indicador para MetaTrader 5
Canal con un algoritmo de construcción análogo al de zigzag.
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base en mql4.com el 28.08.2008.
Fig. 1. Indicador Taf
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/15282
El indicador Elliott_Wave_Oscillator_HTF_Signal muestra la información sobre la tendencia o sobre una señal para la operación desde el indicador Elliott_Wave_Oscillator_Sign en la barra elegida, en forma de objeto gráfico con una indicación de color sobre la tendencia o la dirección de la operación, además, manda una señal de alerta o señal acústica cuando haya señales para ejecutar una operación.AML_StDev_HTF
Indicador AML_StDev con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.
Sencillísimo indicador basado en la diferencia entre el precio y su media móvil.XDPO_Histogram
Sencillísimo indicador basado en la diferencia entre el precio y su media móvil, suavizado e implementado en forma de histograma de color.