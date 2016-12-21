CodeBaseSecciones
Taf - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
763
(13)
taf.mq5 (6.49 KB) ver
Autor real:

Poul_Trade_Forum

Canal con un algoritmo de construcción análogo al de zigzag.

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base en mql4.com el 28.08.2008.


Fig. 1. Indicador Taf

Elliott_Wave_Oscillator_HTF_Signal Elliott_Wave_Oscillator_HTF_Signal

El indicador Elliott_Wave_Oscillator_HTF_Signal muestra la información sobre la tendencia o sobre una señal para la operación desde el indicador Elliott_Wave_Oscillator_Sign en la barra elegida, en forma de objeto gráfico con una indicación de color sobre la tendencia o la dirección de la operación, además, manda una señal de alerta o señal acústica cuando haya señales para ejecutar una operación.

AML_StDev_HTF AML_StDev_HTF

Indicador AML_StDev con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

Detrended_Price_Oscillator Detrended_Price_Oscillator

Sencillísimo indicador basado en la diferencia entre el precio y su media móvil.

XDPO_Histogram XDPO_Histogram

Sencillísimo indicador basado en la diferencia entre el precio y su media móvil, suavizado e implementado en forma de histograma de color.