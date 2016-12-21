CodeBaseSecciones
XDPO_Histogram_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Indicador XDPO_Histogram con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)

Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators debe existir el indicador XDPO_Histogram.mq5.


Fig. 1. Indicador XDPO_Histogram_HTF

Exp_XDPO_Histogram Exp_XDPO_Histogram

Sistema comercial construido con las señales del indicador XDPO_Histogram.

XDPO_Histogram XDPO_Histogram

Sencillísimo indicador basado en la diferencia entre el precio y su media móvil, suavizado e implementado en forma de histograma de color.

Detrended_Price_Oscillator_HTF Detrended_Price_Oscillator_HTF

Indicador Detrended_Price_Oscillator con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

AroonHorn AroonHorn

Indicador de tendencias AroonHorn.