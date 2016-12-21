Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
XDPO_Histogram_HTF - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 821
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Indicador XDPO_Histogram con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)
Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators debe existir el indicador XDPO_Histogram.mq5.
Fig. 1. Indicador XDPO_Histogram_HTF
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/15296
Sistema comercial construido con las señales del indicador XDPO_Histogram.XDPO_Histogram
Sencillísimo indicador basado en la diferencia entre el precio y su media móvil, suavizado e implementado en forma de histograma de color.
Indicador Detrended_Price_Oscillator con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.AroonHorn
Indicador de tendencias AroonHorn.