Indicadores

Detrended_Price_Oscillator - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizaciones:
802
Ranking:
(14)
Publicado:
Actualizado:
detrended_price_oscillator.mq5 (7.18 KB)
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB)
Autor real:

Ramdass

El indicador tiene el aspecto de una MA, ya que filtra la dirección del precio (tendencia) siguiendo el mismo principio.

Detrended Price Oscillator se calcula según la siguiente fómula:

DPO(i) = Close(i) - SMA(i, N)

donde N — es el periodo de la MA.

El indicador usa las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiar en el catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Include), se puede encontrar información más detallada del funcionamiento en el artículo "Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base en mql4.com el 01.09.2008.

Fig. 1. Indicador Detrended_Price_Oscillator

Fig. 1. Indicador Detrended_Price_Oscillator

Taf Taf

Canal con un algoritmo de construcción análogo al de zigzag.

Elliott_Wave_Oscillator_HTF_Signal Elliott_Wave_Oscillator_HTF_Signal

El indicador Elliott_Wave_Oscillator_HTF_Signal muestra la información sobre la tendencia o sobre una señal para la operación desde el indicador Elliott_Wave_Oscillator_Sign en la barra elegida, en forma de objeto gráfico con una indicación de color sobre la tendencia o la dirección de la operación, además, manda una señal de alerta o señal acústica cuando haya señales para ejecutar una operación.

XDPO_Histogram XDPO_Histogram

Sencillísimo indicador basado en la diferencia entre el precio y su media móvil, suavizado e implementado en forma de histograma de color.

Exp_XDPO_Histogram Exp_XDPO_Histogram

Sistema comercial construido con las señales del indicador XDPO_Histogram.