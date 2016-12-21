Ramdass

El indicador tiene el aspecto de una MA, ya que filtra la dirección del precio (tendencia) siguiendo el mismo principio.

Detrended Price Oscillator se calcula según la siguiente fómula:

DPO(i) = Close(i) - SMA(i, N)

donde N — es el periodo de la MA.

El indicador usa las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiar en el catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Include), se puede encontrar información más detallada del funcionamiento en el artículo "Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base en mql4.com el 01.09.2008.

Fig. 1. Indicador Detrended_Price_Oscillator