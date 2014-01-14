A idéia do script

Eu quero apresentar-lhe um pequeno script "MPC - Medidas Populares dos Candles" que mede os candles ocorridos com maior maior frequência.

Este script mostra visualmente uma escala usando os parâmetros previamente definidos. Este script exibe a freqüência dos candles que tem tamanhos diferentes de corpos e de sombras. A idéia de desenvolver o script apareceu quando estava desenhando um indicador especial e que deveria começar as configurações considerando o tamanho dos corpos dos candles. Infelizmente, a idéia não preencheu as expectativas.

Este script pode ser usado para procurar os maiores candles e sua freqüência de ocorrência no gráfico ou nos candles pequenos ou médios.

Exemplo de uso

Por exemplo, o script pode ser usado para encontrar a freqüência de ocorrência de corpos de candles com tamanho de 2 pontos ou mais, o passo também é de 2 pontos (ou seja, o tamanho dos corpos dos candles é 2, 4, 6 Pontos, etc). O intervalo de busca vai ser de 1000 candles e o tamanho dos corpos dos candles será alterado de 0 a 50 pontos (configurações padrão do script).



O script requer o histórico completo na faixa investigada, caso contrário o seu trabalho pode ser retardado. O script não tem função de arredondamento dos número inteiro e pode fazer um desvio de ticks.

As instâncias do trabalho do script no gráfico

Configurações