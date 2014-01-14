CodeBaseSeções
MPC - Measure Popular Candles - script para MetaTrader 5

A idéia do script

Eu quero apresentar-lhe um pequeno script "MPC - Medidas Populares dos Candles" que mede os candles ocorridos com maior maior frequência.

Este script mostra visualmente uma escala usando os parâmetros previamente definidos. Este script exibe a freqüência dos candles que tem tamanhos diferentes de corpos e de sombras. A idéia de desenvolver o script apareceu quando estava desenhando um indicador especial e que deveria começar as configurações considerando o tamanho dos corpos dos candles. Infelizmente, a idéia não preencheu as expectativas.

Este script pode ser usado para procurar os maiores candles e sua freqüência de ocorrência no gráfico ou nos candles pequenos ou médios.

Exemplo de uso

Por exemplo, o script pode ser usado para encontrar a freqüência de ocorrência de corpos de candles com tamanho de 2 pontos ou mais, o passo também é de 2 pontos (ou seja, o tamanho dos corpos dos candles é 2, 4, 6 Pontos, etc). O intervalo de busca vai ser de 1000 candles e o tamanho dos corpos dos candles será alterado de 0 a 50 pontos (configurações padrão do script).

O script requer o histórico completo na faixa investigada, caso contrário o seu trabalho pode ser retardado. O script não tem função de arredondamento dos número inteiro e pode fazer um desvio de ticks.

As instâncias do trabalho do script no gráfico

Configurações

  • CandleBegin – O candle que inicia a medição (que é contado a partir do candle atual igual a "0" e o do lado esquerdo).
  • CandleEnd – O candle do final do intervalo de medição (é recomendado de 100 até 1000).
  • BodyBegin – O tamanho do corpo do candle para iniciar a busca.
  • BodyEnd – O tamanho do corpo do candle para finalizar a busca
  • ShadowBegin – O tamanho da sombra do candle para iniciar a busca
  • ShadowEnd – O tamanho da sombra do candle para finalizar a busca.
  • DivisionsNumber – Em quantas partes o intervalo investigado deve ser dividido (número múltiplo de dois e não maior do que o tamanho do intervalo investigado da sombra ou do corpo do candle).
  • BodyColor – cor da escala do corpo do candle.
  • ShadowUpColor – cor da escala da sombra no preço máximo do candle.
  • ShadowDownColor – cor da escala da sombra no preço mínimo do candle
  • FactorBody – O multiplicador para aumentar a representação visual em escala do corpo do candle .
  • FactorShadow – O multiplicador para aumentar a representação visual em escala da sombra do candle.
  • XDistanceBody – Posicionamento a partir do lado esquerdo do gráfico para desenhar a escala do corpo.
  • XDistanceShadowUp – Posicionamento a partir do lado esquerdo do gráfico para desenhar a escala do preço máximo da sombra.
  • XDistanceShadowDown – Posicionamento a partir do lado esquerdo do gráfico para desenhar a escala do preço mínimo da sombra.

