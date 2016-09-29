コードベースセクション
ポケットに対して
スクリプト

MPC - Measure Popular Candles - MetaTrader 5のためのスクリプト

スクリプト作成のアイデア

最も頻繁に発生するローソク足を計測（検索）するスクリプトMPC - Measure Popular Candles」をご紹介します。

このスクリプトは、以前に設定したパラメータを使用して視覚的にスケールを表示します。このスクリプトは、異なるサイズの実体とひげを持っているローソク足の頻繁度を表示します。ローソク足の実体の大きさを考慮した設定を取得する必要がある特別な指標を描画しているときにスクリプトを開発するためのアイデアが登場しました。残念ながら、アイデアは、期待を満たしていませんでした。

このスクリプトは、例えば、チャートでの最大のローソク足とその出現頻度または最小または平均的なローソク足を検索するために使用することができます。

使用例

例えば、スクリプトは、実体が2ポイント以上の大きさであるローソク足の発生の頻度を見つけるのに使用することができ、ステップもまた2ポイントです（すなわちローソク足の実体の大きさは2、4、6ポイント等）。検索の範囲は1000ローソク足で、ローソク足の実体の大きさは0から50ポイントに変更されます（スクリプトの標準設定）。

このスクリプトは検査範囲として履歴全体を必要とし、さもないと動作が遅れる場合があります。このスクリプトは、丸め機能を持たず、1ティックのずれが存在します。

チャートでのスクリプト動作のインスタンス


設定

  • CandleBegin – 測定を開始するローソク足（現在の「0」ローソク足から数え始められ、左側に向かってカウントが増加されます）
  • CandleEnd – 測定範囲の終わりのローソク足（100~1000が推奨されます）
  • BodyBegin – 測定を開始するローソク足の実体のサイズ
  • BodyEnd – 測定を終了するローソク足の実体のサイズ
  • ShadowBegin – 測定を開始するローソク足の髭のサイズ
  • ShadowEnd – 測定を終了するローソク足の髭のサイズ
  • DivisionsNumber – 測定範囲が何部に分ける必要があるか（2の倍数でローソク足の髭や実体の測定範囲を超えない）
  • BodyColor – ローソク足の実体のカラースケール
  • ShadowUpColor – ローソク足 の上髭のカラースケール
  • ShadowDownColor – ローソク足 の下髭のカラースケール
  • FactorBody – ローソク足の実体の視覚的な表現を高めるためのスケールの乗数
  • FactorShadow – ローソク足の髭の視覚的な表現を高めるためのスケールの乗数.
  • XDistanceBody – 実体のスケール描画のチャートの左側からのパディング
  • XDistanceShadowUp – 上髭のスケール描画のチャートの左側からのパディング
  • XDistanceShadowDown – 下髭のスケール描画のチャートの左側からのパディング

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1527

