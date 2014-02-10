请观看如何免费下载自动交易
我将要介绍给您一个小脚本 "MPC - 测量流行蜡烛条" 用于测量 (搜寻) 出现频率最高的蜡烛条。
该脚本使用预设的参数显示可视化的缩放比例。该校本显示不同实体和影线的蜡烛条频率。开发这个脚本的想法, 是当一个绘制信号的指标需要得到蜡烛条的实体时出现。不幸地, 这个想法没有实现预期。
该脚本可用来搜索图表内最大蜡烛条以及他们的频率, 或是最小, 或平均蜡烛条。
使用例子
例如, 脚本可以用来发现实体长度为 2 点的蜡烛条出现频率, 或更高, 步长也是 2 点 (即, 蜡烛条实体大小为 2, 4, 6, 等等点数)。搜索范围是 1000 根蜡烛条以及蜡烛条实体大小变化从 0 到 50 点 (脚本标准设置)。
该脚本需要调查范围内的全部历史, 否则它的工作将会延迟。该脚本没有四舍五入功能, 并且可以令一个即时价偏离。
在图表中的脚本实例
设置
- CandleBegin – 开始测量蜡烛条 (他的计数从当前 "0" 蜡烛条, 以及从左上侧蜡烛条)。
- CandleEnd – 测量范围结束的蜡烛条 (建议从 100 到 1000)。
- BodyBegin – 开始搜索的蜡烛条实体尺寸。
- BodyEnd – 搜索结束的蜡烛条实体尺寸。
- ShadowBegin – 开始搜索的蜡烛条影线尺寸。
- ShadowEnd – 搜索结束的蜡烛条影线尺寸。
- DivisionsNumber – 调查范围将被划分成多少部分 (数字乘以 2, 并且不能高于调查范围内蜡烛条影线或实体的尺寸)。
- BodyColor – 蜡烛条实体的缩放颜色。
- ShadowUpColor – 蜡烛条影线的缩放颜色。
- ShadowDownColor – 下影线的缩放颜色。
- FactorBody – 增加蜡烛条实体缩放的可视化表现的乘数。
- FactorShadow – 增加蜡烛条影线缩放的可视化表现的乘数。
- XDistanceBody – 从图表左侧绘制实体缩放的距离。
- XDistanceShadowUp – 从图表左侧绘制上影线缩放的距离。
- XDistanceShadowDown – 从图表左侧绘制下影线缩放的距离。
