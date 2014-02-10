创建脚本的想法

我将要介绍给您一个小脚本 "MPC - 测量流行蜡烛条" 用于测量 (搜寻) 出现频率最高的蜡烛条。

该脚本使用预设的参数显示可视化的缩放比例。该校本显示不同实体和影线的蜡烛条频率。开发这个脚本的想法, 是当一个绘制信号的指标需要得到蜡烛条的实体时出现。不幸地, 这个想法没有实现预期。

该脚本可用来搜索图表内最大蜡烛条以及他们的频率, 或是最小, 或平均蜡烛条。

使用例子

例如, 脚本可以用来发现实体长度为 2 点的蜡烛条出现频率, 或更高, 步长也是 2 点 (即, 蜡烛条实体大小为 2, 4, 6, 等等点数)。搜索范围是 1000 根蜡烛条以及蜡烛条实体大小变化从 0 到 50 点 (脚本标准设置)。



该脚本需要调查范围内的全部历史, 否则它的工作将会延迟。该脚本没有四舍五入功能, 并且可以令一个即时价偏离。



在图表中的脚本实例

设置