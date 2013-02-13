Идея создания скрипта

Хочу представить Вашему вниманию маленький скрипт - "MPC - Measure Popular Candles", который проводит измерение (поиск) наиболее часто проявляемых свечей.

Этот скрипт визуально изображает шкалу по ранее заданным параметрам. В этой шкале показывается с какой частотой появляются свечи, имеющие разные размеры тел или теней. Идея разработки скрипта возникла при написании своеобразного индикатора, который должен был бы получать настройки учитывая размер тела свечей. К сожалению идея не совсем оправдала себя в должной степени.

Этот скрипт можно использовать для, например, поиска самых больших свечей и их частоту появления на графике, или частоту появления самых маленьких или средних свечей.

Пример использования

Например, скрипт можно использовать для нахождения частоты появления свечек с телами размером в 2 пункта и выше, шагом так же в 2 пункта (то есть тела свечек до 2, до 4, до 6 и так далее пунктов). Искать будем в диапазоне 1000 свечей, а размер тел будет меняться от 0 до 50 пунктов (стандартные настройки скрипта).



Скрипту необходима полная история в исследуемом диапазоне иначе его работа может задержаться. Скрипт не обладает функцией округления до полного числа, и может давать отклонения на один тик.

Примеры работы скрипта на графике

Настройки