MPC - Measure Popular Candles - скрипт для MetaTrader 5
Идея создания скрипта
Хочу представить Вашему вниманию маленький скрипт - "MPC - Measure Popular Candles", который проводит измерение (поиск) наиболее часто проявляемых свечей.
Этот скрипт визуально изображает шкалу по ранее заданным параметрам. В этой шкале показывается с какой частотой появляются свечи, имеющие разные размеры тел или теней. Идея разработки скрипта возникла при написании своеобразного индикатора, который должен был бы получать настройки учитывая размер тела свечей. К сожалению идея не совсем оправдала себя в должной степени.
Этот скрипт можно использовать для, например, поиска самых больших свечей и их частоту появления на графике, или частоту появления самых маленьких или средних свечей.
Пример использования
Например, скрипт можно использовать для нахождения частоты появления свечек с телами размером в 2 пункта и выше, шагом так же в 2 пункта (то
есть тела свечек до 2, до 4, до 6 и так далее пунктов). Искать будем в диапазоне 1000 свечей, а размер тел будет меняться от 0 до 50 пунктов (стандартные настройки скрипта).
Скрипту необходима полная история в исследуемом диапазоне иначе его работа может задержаться. Скрипт не обладает функцией округления до полного числа, и может давать отклонения на один тик.
Примеры работы скрипта на графике
Настройки
- CandleBegin – Свеча с которой начинается измерение (считается от текущей "0" свечи и в лево по возрастающей).
- CandleEnd – Свеча конца диапазона измерения (рекомендуется от 100 до 1000).
- BodyBegin – Размер тела свечи с которой надо начать поиск.
- BodyEnd – Размер тела свечи с которой поиск заканчивается.
- ShadowBegin – Размер тени свечи с которой надо начать поиск.
- ShadowEnd – Размер тени свечи с которой поиск заканчивается.
- DivisionsNumber – На сколько частей нужно разделить исследуемый диапазон (число кратное двум, и не больше размера исследуемого диапазона тела и тени свечи).
- BodyColor – Цвет шкалы тела свечи.
- ShadowUpColor – Цвет шкалы верхней тени.
- ShadowDownColor – Цвет шкалы нижней тени.
- FactorBody – Множитель для увеличения визуального представления в шкале тела свечи.
- FactorShadow – Множитель для увеличения визуального представления в шкале тени свечи.
- XDistanceBody – Отступ от левого края графика для рисования шкалы тела.
- XDistanceShadowUp – Отступ от левого края графика для рисования шкалы верхней тени.
- XDistanceShadowDown – Отступ от левого края графика для рисования шкалы нижней тени.
