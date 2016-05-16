Die Idee für das Skript

Ich möchte Ihnen ein kleines Skript "MPC - Measure Popular Candles" vorstellen, das die häufigsten Kerzen misst.

Dieses Skript zeigt visuell die Verhältnisse mit den zuvor bestimmten Parametern. Dieses Skript zeigt die Häufigkeit der Kerzen, mit den jeweiligen Größen der Körper und der Schatten. Die Idee dieses Skripts entwickelte sich beim Erstellen eines Indikators über die Größe der Kerzenkörper. Leider erfüllten sich nicht die Erwartungen der Idee.

Dieses Skript kann für die Suche nach der längsten Kerze und ihrer Erscheinungshäufigkeit auf dem Chart oder die kleinste oder der Längendurchschnitt der Kerzen.

Ein Verwendungsbeispiel

Das Skript kann beispielsweise verwendet werden, um die Häufigkeit der Kerzen mit der Länge von 2 Points oder mehr verwendet werden, die Schrittweite wäre auch 2 Points (zB. die Größe der Kerzenkörper mit 2,4,6, etc Points). Der Bereich der Suche ist 1000 Kerzen und die Größe der Kerzenkörper variiert zwischen 0 und 50 Points (Standard-Einstellungen des Skripts).



Das Skript benötigt die volle Geschichte der zu untersuchenden Reihe, sonst könnte sich die Ausführung verzögern. Das Skript hat keine Rundungsfunktion auf ganze Zahlen und kann um einen Tick abweichen.



Beispiele für das Skript auf dem Chart

Einstellungen