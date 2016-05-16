und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
MPC - Measure Popular Candles - Skript für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 1150
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Die Idee für das Skript
Ich möchte Ihnen ein kleines Skript "MPC - Measure Popular Candles" vorstellen, das die häufigsten Kerzen misst.
Dieses Skript zeigt visuell die Verhältnisse mit den zuvor bestimmten Parametern. Dieses Skript zeigt die Häufigkeit der Kerzen, mit den jeweiligen Größen der Körper und der Schatten. Die Idee dieses Skripts entwickelte sich beim Erstellen eines Indikators über die Größe der Kerzenkörper. Leider erfüllten sich nicht die Erwartungen der Idee.
Dieses Skript kann für die Suche nach der längsten Kerze und ihrer Erscheinungshäufigkeit auf dem Chart oder die kleinste oder der Längendurchschnitt der Kerzen.
Ein Verwendungsbeispiel
Das Skript kann beispielsweise verwendet werden, um die Häufigkeit der Kerzen mit der Länge von 2 Points oder mehr verwendet werden, die Schrittweite wäre auch 2 Points (zB. die Größe der Kerzenkörper mit 2,4,6, etc Points). Der Bereich der Suche ist 1000 Kerzen und die Größe der Kerzenkörper variiert zwischen 0 und 50 Points (Standard-Einstellungen des Skripts).
Das Skript benötigt die volle Geschichte der zu untersuchenden Reihe, sonst könnte sich die Ausführung verzögern. Das Skript hat keine Rundungsfunktion auf ganze Zahlen und kann um einen Tick abweichen.
Beispiele für das Skript auf dem Chart
Einstellungen
- CandleBegin – Die erste Kerze der Berechnung (Gezählt wird von der aktuellen Kerze "0" von rechts aufsteigend nach links).
- CandleEnd – Die letzte Kerze der Berechnung (empfohlen werden 100 bis 1000).
- BodyBegin – Die mindest Kerzenglänge der Suche.
- BodyEnd – Die größte Kerzenlänge der Suche.
- ShadowBegin – Die Mindestgröße des Kerzenschattens.
- ShadowEnd – Die Maximalgröße des Kerzenschattens.
- DivisionsNumber – In wie viele Teile soll der untersuchte Bereich aufgeteilt werden (eine gerade Zahl und nicht mehr als der Berechnungsbereich).
- BodyColor – Farbe der Kerzenkörper.
- ShadowUpColor – Farbe der oberen Kerzenschatten.
- ShadowDownColor – Farbe der unteren Kerzenschatten.
- FactorBody – Multiplikator des Maßstabes der visuellen Darstellung der Kerzenkörper.
- FactorShadow – Multiplikator des Maßstabes der visuellen Darstellung der Kerzenschatten.
- XDistanceBody – Abstand von linken Rand des Charts der Linien der Kerzenkörper.
- XDistanceShadowUp – Abstand von linken Rand des Charts der Linien der oberen Schatten.
- XDistanceShadowDown – Abstand von linken Rand des Charts der Linien der unteren Schatten.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1527
Der Kanal wird mit der Gauss-Transformation erstelltOneSideGaussianMA
Ein gleitender Durchschnitt, berechnet auf der Basis des Gaußschen Algorithmus
Der Indikator definiert die Momente, wenn der Markt asymmetrisch wird und es einen starken Trendwechsel gibtTrendPower
Ein Trend-Indikator auf der Grundlage eines Vergleichs von sechs einfachen gleitenden Durchschnitten mit dem Hoch und Tief der aktuellen Kerze