Skripte

MPC - Measure Popular Candles - Skript für den MetaTrader 5

German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
1150
Rating:
(36)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
mpc.mq5 (8.39 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Die Idee für das Skript

Ich möchte Ihnen ein kleines Skript "MPC - Measure Popular Candles" vorstellen, das die häufigsten Kerzen misst.

Dieses Skript zeigt visuell die Verhältnisse mit den zuvor bestimmten Parametern. Dieses Skript zeigt die Häufigkeit der Kerzen, mit den jeweiligen Größen der Körper und der Schatten. Die Idee dieses Skripts entwickelte sich beim Erstellen eines Indikators über die Größe der Kerzenkörper. Leider erfüllten sich nicht die Erwartungen der Idee.

Dieses Skript kann für die Suche nach der längsten Kerze und ihrer Erscheinungshäufigkeit auf dem Chart oder die kleinste oder der Längendurchschnitt der Kerzen.

Ein Verwendungsbeispiel

Das Skript kann beispielsweise verwendet werden, um die Häufigkeit der Kerzen mit der Länge von 2 Points oder mehr verwendet werden, die Schrittweite wäre auch 2 Points (zB. die Größe der Kerzenkörper mit 2,4,6, etc Points). Der Bereich der Suche ist 1000 Kerzen und die Größe der Kerzenkörper variiert zwischen 0 und 50 Points (Standard-Einstellungen des Skripts).

Das Skript benötigt die volle Geschichte der zu untersuchenden Reihe, sonst könnte sich die Ausführung verzögern. Das Skript hat keine Rundungsfunktion auf ganze Zahlen und kann um einen Tick abweichen.

Beispiele für das Skript auf dem Chart


Einstellungen

  • CandleBegin – Die erste Kerze der Berechnung (Gezählt wird von der aktuellen Kerze "0" von rechts aufsteigend nach links).
  • CandleEnd – Die letzte Kerze der Berechnung (empfohlen werden 100 bis 1000).
  • BodyBegin – Die mindest Kerzenglänge der Suche.
  • BodyEnd – Die größte Kerzenlänge der Suche.
  • ShadowBegin – Die Mindestgröße des Kerzenschattens.
  • ShadowEnd – Die Maximalgröße des Kerzenschattens.
  • DivisionsNumber – In wie viele Teile soll der untersuchte Bereich aufgeteilt werden (eine gerade Zahl und nicht mehr als der Berechnungsbereich).
  • BodyColor – Farbe der Kerzenkörper.
  • ShadowUpColor – Farbe der oberen Kerzenschatten.
  • ShadowDownColor – Farbe der unteren Kerzenschatten.
  • FactorBody – Multiplikator des Maßstabes der visuellen Darstellung der Kerzenkörper.
  • FactorShadow – Multiplikator des Maßstabes der visuellen Darstellung der Kerzenschatten.
  • XDistanceBody – Abstand von linken Rand des Charts der Linien der Kerzenkörper.
  • XDistanceShadowUp – Abstand von linken Rand des Charts der Linien der oberen Schatten.
  • XDistanceShadowDown – Abstand von linken Rand des Charts der Linien der unteren Schatten.

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1527

