Support-Resistance Indicator - индикатор для MetaTrader 5
Канал с использованием преобразования Гаусса. Входной параметр задаёт ширину окна , в пределах которого происходит расчёт индикатора.
input uint WindowSize=20; //ширина окна
Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 29.02.2008.
Рис.1 Индикатор Support-Resistance Indicator
