Индикаторы

Support-Resistance Indicator - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
4736
Рейтинг:
(30)
Опубликован:
Обновлен:
Канал с использованием преобразования Гаусса. Входной параметр задаёт ширину окна , в пределах которого происходит расчёт индикатора. 

input uint WindowSize=20; //ширина окна

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 29.02.2008.  

Рис.1 Индикатор Support-Resistance Indicator

