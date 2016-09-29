無料でロボットをダウンロードする方法を見る
支持/抵抗指標 - MetaTrader 5のためのインディケータ
実際の著者：
Tinytjan
チャネルは、ガウス変換を使用して描画されます。入力パラメータは、指標が計算されるウィンドウの幅を設定します。
input uint WindowSize=20; // ウィンドウの幅
この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2008年2月29日に公開されました。
図1 支持/抵抗指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1526
