Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Support-Resistance Indicator - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 2052
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Wirklicher Autor:
Tinytjan
Der Kanal wird mit der Gauss-Transformation erstellt. Der Eingabeparameter Breite des Berechnungsfensters fest.
input uint WindowSize=20; //Anzahl der Bars für die Berechnung
Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 29.02.2008.
Abb.1 Der Support-Resistance Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1526
OneSideGaussianMA
Ein gleitender Durchschnitt, berechnet auf der Basis des Gaußschen AlgorithmusExp_JMASlope
Das Handelssystem berechnet die Signale mittels des JMASlope Indikators.
MPC - Measure Popular Candles
MPC ist ein Skript, das die häufigsten Kerzen misstDer Asymmetrie Indikator
Der Indikator definiert die Momente, wenn der Markt asymmetrisch wird und es einen starken Trendwechsel gibt