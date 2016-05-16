Wirklicher Autor:



Tinytjan

Der Kanal wird mit der Gauss-Transformation erstellt. Der Eingabeparameter Breite des Berechnungsfensters fest.

input uint WindowSize= 20 ;

Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 29.02.2008.

Abb.1 Der Support-Resistance Indikator