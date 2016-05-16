CodeBaseKategorien
Indikatoren

Support-Resistance Indicator - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
2052
(30)
Wirklicher Autor:

Tinytjan

Der Kanal wird mit der Gauss-Transformation erstellt. Der Eingabeparameter Breite des Berechnungsfensters fest. 

input uint WindowSize=20; //Anzahl der Bars für die Berechnung

Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 29.02.2008.

Fig.1 Der Support-Resistance Indicator

Abb.1 Der Support-Resistance Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1526

