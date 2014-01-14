Participe de nossa página de fãs
Support-Resistance Indicator - indicador para MetaTrader 5
Visualizações: 6695
- 6695
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
Autor real:
Tinytjan
O canal é desenhado utilizando a Transformação de Gauss. O parâmetro de entrada define a largura da janela dentro da qual o indicador é calculado.
input uint WindowSize=20; //Largura da janela
Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em mql4.com em 29.02.2008.
Fig.1 Indicador Suporte-Resistência
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1526
