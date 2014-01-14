CodeBaseSeções
Experts

Exp_JMASlope - expert para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1405
Avaliação:
(23)
Publicado:
Atualizado:
exp_jmaslope.mq5 (8.18 KB) visualização
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.69 KB) visualização
tradealgorithms.mqh (67.74 KB) visualização
\MQL5\Indicators\
jmaslope.mq5 (7.43 KB) visualização
Este sistema de negociação se baseia nos sinais do indicador JMASlope. O sinal de negociação se forma após o fechamento da barra.

Dependendo do valor do parâmetro de entrada é possível escolher um dos dez algoritmos do sistema de negociação:

input AlgMode Mode=breakdown;  //algoritmo de entrada no mercado

No primeiro algoritmo, o sinal de negociação se forma quando a um rompimento da linha zero. No segundo algoritmo, o sinal de negociação se forma quando o oscilador muda de direção.

Coloque o arquivo compilado JMASlope.ex5 em terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Logo abaixo encontramos os testes realizados com o Expert Advisor utilizando os parâmetros de entrada padrão. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes.

Fig. 1. Gráfico com algumas operações de exemplo.

Resultados do teste para o par XAUUSD H4 em 2011:

Fig. 2. Gráfico de resultados do teste

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1524

