Este sistema de negociação se baseia nos sinais do indicador JMASlope. O sinal de negociação se forma após o fechamento da barra.

Dependendo do valor do parâmetro de entrada é possível escolher um dos dez algoritmos do sistema de negociação:

input AlgMode Mode=breakdown;

No primeiro algoritmo, o sinal de negociação se forma quando a um rompimento da linha zero. No segundo algoritmo, o sinal de negociação se forma quando o oscilador muda de direção.

Coloque o arquivo compilado JMASlope.ex5 em terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Logo abaixo encontramos os testes realizados com o Expert Advisor utilizando os parâmetros de entrada padrão. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes.

Fig. 1. Gráfico com algumas operações de exemplo.

Resultados do teste para o par XAUUSD H4 em 2011:

Fig. 2. Gráfico de resultados do teste