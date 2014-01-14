Participe de nossa página de fãs
Exp_JMASlope - expert para MetaTrader 5
Este sistema de negociação se baseia nos sinais do indicador JMASlope. O sinal de negociação se forma após o fechamento da barra.
Dependendo do valor do parâmetro de entrada é possível escolher um dos dez algoritmos do sistema de negociação:
input AlgMode Mode=breakdown; //algoritmo de entrada no mercado
No primeiro algoritmo, o sinal de negociação se forma quando a um rompimento da linha zero. No segundo algoritmo, o sinal de negociação se forma quando o oscilador muda de direção.
Coloque o arquivo compilado JMASlope.ex5 em terminal_data_folder\MQL5\Indicators.
Logo abaixo encontramos os testes realizados com o Expert Advisor utilizando os parâmetros de entrada padrão. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes.
Fig. 1. Gráfico com algumas operações de exemplo.
Resultados do teste para o par XAUUSD H4 em 2011:
Fig. 2. Gráfico de resultados do teste
