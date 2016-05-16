und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Das Handelssystem berechnet die Signale mittels des JMASlope Indikators. Die Signale erfolgen beim Schließen der Bar.
Je nach den Eingabeparameter werden ein oder zwei Algorithmen für das Handelssystem verwendet:
input AlgMode Mode=breakdown; //ein Algorithmus Positionen zu eröffnen
Dieser Algorithmus verwendet einen Durchbruch der Nulllinie für das Eröffnungssignal. Der zweite Algorithmus reagiert auf die Richtungsänderung des Oszillators.
Die Datei JMASlope.ex5 muss im Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Indicators liegen.
Die Standardwerte des Expert Advisors wurden für die unten gezeigten Tests verwendet. StopLoss und TakeProfit wurden in den Tests nicht verwendet.
Abb. 1. Beispiel der Arbeitsweise.
Testergebnisse für 2011 auf XAUUSD H4:
Abb. 2. Chart der Testergebnisse
