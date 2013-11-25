代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
EA

Exp_JMASlope - MetaTrader 5EA

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1771
等级:
(23)
已发布:
已更新:
exp_jmaslope.mq5 (14.29 KB) 预览
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) 预览
tradealgorithms.mqh (115.09 KB) 预览
\MQL5\Indicators\
jmaslope.mq5 (11.71 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

本交易系统，基于 JMASlope 指标的信号基础上实现。信号在柱线收盘时生成并执行合约。依据输入参数值，交易系统可以从两种算法中选择其一:

input AlgMode Mode=breakdown;  //市场入场算法

在第一种算法中，信号在突破零轴时产成并执行合约。在第二种算法中，信号在振荡器改变它的方向时产成信号。

放置 JMASlope.ex5 编译文件至客户端文件夹\MQL5\Indicators.

在测试时使用的省缺自动交易程序的输入参数如下所示。止损和止盈测试中未使用。

图例. 1. 图表上的合约历史实例。

图例. 1. 图表上的合约历史实例

测试结果 从 2011 品种 XAUUSD H4:

图例. 2. 测试结果图表

图例. 2. 测试结果图表

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1524

JMASlope JMASlope

价格变化速度指标，平滑算法 JMA 平均。

QQEA QQEA

QQEA 是外汇振荡器，一个平凡的名字，在移动平均线和 RSI 技术指标的基础上实现。

FX_Sniper_Ergodic_CCI FX_Sniper_Ergodic_CCI

遍历 CCI.

VSI VSI

此指标计算每秒钟的交易量 (或给定周期)，以及相对应的移动平均线。