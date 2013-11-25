本交易系统，基于 JMASlope 指标的信号基础上实现。信号在柱线收盘时生成并执行合约。依据输入参数值，交易系统可以从两种算法中选择其一:

input AlgMode Mode=breakdown;

在第一种算法中，信号在突破零轴时产成并执行合约。在第二种算法中，信号在振荡器改变它的方向时产成信号。

放置 JMASlope.ex5 编译文件至客户端文件夹\MQL5\Indicators.

在测试时使用的省缺自动交易程序的输入参数如下所示。止损和止盈测试中未使用。

图例. 1. 图表上的合约历史实例

测试结果 从 2011 品种 XAUUSD H4:

图例. 2. 测试结果图表