本交易系统，基于 JMASlope 指标的信号基础上实现。信号在柱线收盘时生成并执行合约。依据输入参数值，交易系统可以从两种算法中选择其一:
input AlgMode Mode=breakdown; //市场入场算法
在第一种算法中，信号在突破零轴时产成并执行合约。在第二种算法中，信号在振荡器改变它的方向时产成信号。
放置 JMASlope.ex5 编译文件至客户端文件夹\MQL5\Indicators.
在测试时使用的省缺自动交易程序的输入参数如下所示。止损和止盈测试中未使用。
图例. 1. 图表上的合约历史实例
测试结果 从 2011 品种 XAUUSD H4:
图例. 2. 测试结果图表
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1524
