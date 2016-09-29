コードベースセクション
ポケットに対して
エキスパート

Exp_JMASlope - MetaTrader 5のためのエキスパート

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
747
評価:
(23)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
exp_jmaslope.mq5 (8.18 KB) ビュー
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) ビュー
tradealgorithms.mqh (67.74 KB) ビュー
\MQL5\Indicators\
jmaslope.mq5 (7.43 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

この取引システムはJMASlope指標のシグナルに基づいて描画されます。取引を実行するためのシグナルは、バーが閉じるときに形成されます。

入力パラメータ値に応じて、取引システムの2つのアルゴリズムのうちの1つが選択できます。

input AlgMode Mode=breakdown; // 市場参入のアルゴリズム

最初のアルゴリズムでは、ゼロラインのブレイクスルーがあった場合は取引を行うためのシグナルが形成されます。2番目のアルゴリズムでは、オシレータが方向を変えるときにシグナルが形成されます。

コンパイルされたJMASlope.ex5ファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。

下記の検証ではエキスパートアドバイザーのデフォルト入力パラメータが使用されています。検証には決済逆指値と決済指値は使われていません。

図1　チャートでの取引履歴のインスタンス

H4での2011のXAUUSD の検証結果：

図2　検証結果のチャート

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1524

