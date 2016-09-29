無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Exp_JMASlope - MetaTrader 5のためのエキスパート
この取引システムはJMASlope指標のシグナルに基づいて描画されます。取引を実行するためのシグナルは、バーが閉じるときに形成されます。
入力パラメータ値に応じて、取引システムの2つのアルゴリズムのうちの1つが選択できます。
input AlgMode Mode=breakdown; // 市場参入のアルゴリズム
最初のアルゴリズムでは、ゼロラインのブレイクスルーがあった場合は取引を行うためのシグナルが形成されます。2番目のアルゴリズムでは、オシレータが方向を変えるときにシグナルが形成されます。
コンパイルされたJMASlope.ex5ファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。
下記の検証ではエキスパートアドバイザーのデフォルト入力パラメータが使用されています。検証には決済逆指値と決済指値は使われていません。
図1 チャートでの取引履歴のインスタンス
H4での2011のXAUUSD の検証結果：
図2 検証結果のチャート
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1524
