Exp_JMASlope - эксперт для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
В этой торговой системе используется индикатор JMASlope. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара.

В зависимости от значения входного параметра имеется выбор одного из двух алгоритмов торговой системы:

input AlgMode Mode=breakdown; //алгоритм для входа в рынок

В первом алгоритме сигнал на совершение сделки формируется, если произошел пробой нулевой линии. Во втором алгоритме формирование сигнала происходит при изменении направлении осциллятора.

Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора JMASlope.ex5 в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Результаты тестирования за 2011 год на XAUUSD H4:

Рис. 2. График результатов тестирования

