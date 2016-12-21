CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

PChannel3_Cloud_Digit_Grid - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
850
Ranking:
(12)
Publicado:
Actualizado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Indicador Price Channel con posibilidad de colorear la parte interior de su canal, en forma de nube de color y con representación de los últimos valores en forma de marcas de precio, posibilidad de redondear los niveles del canal en el número necesario de órdenes y cuadrícula de precios con estos valores redondeados. El orden de redondeo está determinado por la variable de entrada del indicador Digit :

input uint Digit=3; //número de órdenes de redondeo


Fig. 1. Indicador PChannel3Cloud_Cloud_Digit_Grid

Fig. 1. Indicador PChannel3Cloud_Cloud_Digit_Grid

Fig. 1. Indicador PChannel3Cloud_Cloud_Digit_Grid

Fig.2. Indicador PChannel3Cloud_Cloud_Digit_Grid

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/15208

PChannel3Cloud_HTF PChannel3Cloud_HTF

Indicador PChannel3Cloud con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

PChannel3_HTF PChannel3_HTF

Indicador PChannel3 con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

XDerivative_StDev_HTF XDerivative_StDev_HTF

Indicador XDerivative_StDev con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

Exp_Heiken_Ashi_Smoothed Exp_Heiken_Ashi_Smoothed

Sistema comercial construido con las señales del indicador Heiken_Ashi_Smoothed.