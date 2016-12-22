und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
PChannel3_Cloud_Digit_Grid - Indikator für den MetaTrader 5
- 909
Der Price Channel Indikator füllt den Raum innerhalb eines als Wolke gezeichneten Kanals mit Farbe, zeigt die letzten Werte als "Preisetiketts" an und bietet die Möglichkeit, Ebenen des Kanals auf eine bestimmte Stellenzahl abzurunden, und eine Preistabelle mit diesen runden Werten. Die Stellenzahl, auf welche die Levels abgerundet werden, wird im Parameter Digit gesetzt:
input uint Digit=3; //Stellenzahl, auf welche die Levels abgerundet werden
Abb.1. Der PChannel3Cloud_Cloud_Digit_Grid Indikator
Abb.2. Der PChannel3Cloud_Cloud_Digit_Grid Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/15208
