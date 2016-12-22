Der Price Channel Indikator füllt den Raum innerhalb eines als Wolke gezeichneten Kanals mit Farbe, zeigt die letzten Werte als "Preisetiketts" an und bietet die Möglichkeit, Ebenen des Kanals auf eine bestimmte Stellenzahl abzurunden, und eine Preistabelle mit diesen runden Werten. Die Stellenzahl, auf welche die Levels abgerundet werden, wird im Parameter Digit gesetzt:



input uint Digit=3;

Abb.1. Der PChannel3Cloud_Cloud_Digit_Grid Indikator