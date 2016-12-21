CodeBaseSecciones
XDerivative_StDev_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
728
Ranking:
(11)
Publicado:
Actualizado:
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) ver
XDerivative_StDev.mq5 (13.81 KB) ver
xderivative_stdev_htf.mq5 (13.63 KB) ver
Indicador XDerivative_StDev con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)

Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators debe existir el indicador XDerivative_StDev.mq5.


Fig. 1. Indicador XDerivative_StDev_HTF

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/15212

