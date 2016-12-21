無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
PChannel3_Cloud_Digit_Grid - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 961
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
チャネル内部が色で塗りつぶされて雲のように描かれ、価格ラベルとして最後の値を表示し数字のチャンネルのレベルを必要な数までの丸める可能性を持ち、これらの丸められた値を持つ価格グリッドを持つ価格チャネル指標です。丸める桁数はDigit<s1>入力<br2/>で設定されます。
input uint Digit=3; // 四捨五入後の桁数
図1 PChannel3Cloud_Cloud_Digit_Grid指標
図2 PChannel3Cloud_Cloud_Digit_Grid指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/15208
PChannel3Cloud
チャネル内で塗りつぶされた背景を持つDarvasBoxes価格指標です。PChannel
価格チャネル指標は、バーの価格値の最高高値と最低安値を計算します。
XDerivative_StDev_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つXDerivative_StDev指標です。Exp_Heiken_Ashi_Smoothed
この取引システムはHeiken_Ashi_Smoothed指標のシグナルに基づいています。