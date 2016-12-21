Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
PChannel3_HTF - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 795
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Indicador PChannel3 con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)
Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators debe existir el indicador PChannel3.mq5.
Fig. 1. Indicador PChannel3_HTF
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/15206
Indicador Price Channel, que colorea el fondo del canal.PChannel_HTF
Indicador PChannel con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.
Indicador PChannel3Cloud con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.PChannel3_Cloud_Digit_Grid
Indicador Price Channel con posibilidad de colorear la parte interior de su canal, en forma de nube de color y con representación de los últimos valores en forma de marcas de precio, posibilidad de redondear los niveles del canal en el número necesario de órdenes y cuadrícula de precios con estos valores redondeados.