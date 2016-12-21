CodeBaseSecciones
PChannel3Cloud_HTF - indicador para MetaTrader 5

Indicador PChannel3Cloud con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)

Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators debe existir el indicador PChannel3Cloud.mq5.


Fig. 1. Indicador PChannel3Cloud_HTF

Fig. 1. Indicador PChannel3Cloud_HTF

PChannel3_HTF PChannel3_HTF

Indicador PChannel3 con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

PChannel3Cloud PChannel3Cloud

Indicador Price Channel, que colorea el fondo del canal.

PChannel3_Cloud_Digit_Grid PChannel3_Cloud_Digit_Grid

Indicador Price Channel con posibilidad de colorear la parte interior de su canal, en forma de nube de color y con representación de los últimos valores en forma de marcas de precio, posibilidad de redondear los niveles del canal en el número necesario de órdenes y cuadrícula de precios con estos valores redondeados.

XDerivative_StDev_HTF XDerivative_StDev_HTF

Indicador XDerivative_StDev con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.