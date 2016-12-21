CodeBaseSecciones
Asesores Expertos

Exp_Heiken_Ashi_Smoothed - Asesor Experto para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizaciones:
1033
Ranking:
(18)
Publicado:
Actualizado:
\MQL5\Experts\
exp_heiken_ashi_smoothed.mq5 (7.89 KB) ver
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) ver
TradeAlgorithms.mqh (60.9 KB) ver
\MQL5\Indicators\
Heiken_Ashi_Smoothed.mq5 (6.8 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
Sistema comercial construido sobre las señales del indicador Heiken_Ashi_Smoothed. La señal de ejecución de operaciones se forma en el momento del cierre de una barra, si el color de las velas del indicador ha cambiado de celeste a rojo o al contrario.

Para que el asesor generado funcione correctamente, es imprescindible que el archivo compilado del indicador Heiken_Ashi_Smoothed.ex5 esté en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.

Hay que tener en cuenta que el archivo de la biblioteca TradeAlgorithms.mqh está pensado para usar expertos con brókers que propongan un spread distinto de cero y la posibilidad de establecer Stop Loss y Take Profit simultáneamente en la apertura de posición. Se pueden descargar otras variantes de esta biblioteca a través del enlace Trade Algorithms.

Con las simulaciones que se exponen más abajo se usaron los parámetros por defecto del experto. En las simulaciones no se usaron Stop Loss o Take Profit.


Fig. 1. Ejemplos de operaciones en el gráfico

Fig. 1. Ejemplos de operaciones en el gráfico

Resultados de la simulación en el año 2015 en EURJPY H4:

Fig. 2. Gráfico de resultados de simulación

Fig. 2. Gráfico de resultados de simulación

