在通道中使用彩色填充的价格通道指标，以云的形式画出，在标签中显示了最新的价格，并可以通过把价格四舍五入到一定的小数位数，画出价格网格。进行舍入的小数位数在输入参数Digit中设置:



input uint Digit=3;

图1. PChannel3Cloud_Cloud_Digit_Grid 指标