喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
PChannel3_Cloud_Digit_Grid - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 1250
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
在通道中使用彩色填充的价格通道指标，以云的形式画出，在标签中显示了最新的价格，并可以通过把价格四舍五入到一定的小数位数，画出价格网格。进行舍入的小数位数在输入参数Digit中设置:
input uint Digit=3; //舍入的小数位数
图1. PChannel3Cloud_Cloud_Digit_Grid 指标
图2. PChannel3Cloud_Cloud_Digit_Grid 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/15208
