代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

PChannel3_Cloud_Digit_Grid - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1250
等级:
(12)
已发布:
已更新:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

在通道中使用彩色填充的价格通道指标，以云的形式画出，在标签中显示了最新的价格，并可以通过把价格四舍五入到一定的小数位数，画出价格网格。进行舍入的小数位数在输入参数Digit中设置:

input uint Digit=3; //舍入的小数位数

图1. PChannel3Cloud_Cloud_Digit_Grid 指标

图1. PChannel3Cloud_Cloud_Digit_Grid 指标

图1. PChannel3Cloud_Cloud_Digit_Grid 指标

图2. PChannel3Cloud_Cloud_Digit_Grid 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/15208

PChannel3Cloud PChannel3Cloud

在通道背景中进行了填充的价格通道(Price Channel)指标。

PChannel PChannel

价格通道(Price Channel)指标计算了在一定的柱数中最高价的高点和最低价的低点。

XDerivative_StDev_HTF XDerivative_StDev_HTF

在输入参数中带有时段选择选项的XDerivative_StDev指标。

Exp_Heiken_Ashi_Smoothed Exp_Heiken_Ashi_Smoothed

一个基于Heiken_Ashi_Smoothed指标信号的交易系统。