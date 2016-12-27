CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

PChannel3_Cloud_Digit_Grid - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1011
Avaliação:
(12)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O indicador Price Channel vem com o preenchimento de cores dentro do canal, desenhado como uma nuvem, com a exibição dos últimos valores como etiquetas de preços e a possibilidade de arredondar os níveis do canal até um número necessário de dígitos e uma grade de preços com estes arredondamentos. O número de dígitos para arredondamento é definido na entrada Digit:

input uint Digit=3; //Número de dígitos para arrendondar

Fig.1. O indicador PChannel3Cloud_Cloud_Digit_Grid

Fig.1. O indicador PChannel3Cloud_Cloud_Digit_Grid

Fig.1. O indicador PChannel3Cloud_Cloud_Digit_Grid

Fig.2. O indicador PChannel3Cloud_Cloud_Digit_Grid

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/15208

PChannel3Cloud PChannel3Cloud

O indicador Price Channel com o preenchimento do fundo do canal.

PChannel PChannel

O indicador Price Channel calcula as máxima e mínimas para os valores de preço das barras.

XDerivative_StDev_HTF XDerivative_StDev_HTF

O indicador XDerivative_StDev vem com a opção de seleção de prazo do timeframe disponível nos parâmetros de entrada.

Exp_Heiken_Ashi_Smoothed Exp_Heiken_Ashi_Smoothed

Um sistema de negociação baseado nos sinais do indicador Heiken_Ashi_Smoothed.