PChannel3_Cloud_Digit_Grid - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1011
- Avaliação:
-
- Publicado:
O indicador Price Channel vem com o preenchimento de cores dentro do canal, desenhado como uma nuvem, com a exibição dos últimos valores como etiquetas de preços e a possibilidade de arredondar os níveis do canal até um número necessário de dígitos e uma grade de preços com estes arredondamentos. O número de dígitos para arredondamento é definido na entrada Digit:
input uint Digit=3; //Número de dígitos para arrendondar
Fig.1. O indicador PChannel3Cloud_Cloud_Digit_Grid
Fig.2. O indicador PChannel3Cloud_Cloud_Digit_Grid
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/15208
