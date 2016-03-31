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PChannel3_Cloud_Digit_Grid - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Price Channel с фоновой заливкой внутренности канала в цветном облачном виде с отображением последних значений в виде ценовых меток с возможностью округлять уровни канала на требуемое количество порядков и ценовая сетка с этими круглыми значениями. Порядок округления определяется входной переменной индикатора Digit :
input uint Digit=3; //количество разрядов округления
Рис.1. Индикатор PChannel3Cloud_Cloud_Digit_Grid
Рис.2. Индикатор PChannel3Cloud_Cloud_Digit_Grid
Три канала Боллинджера, построенные на одном скользящем среднем, в цветном облачном виде с отображением последних значений в виде ценовых меток с возможностью округлять уровни Боллинджера на требуемое количество порядков и ценовая сетка с этими круглыми значениями.PChannel3Cloud
Индикатор Price Channel с фоновой заливкой внутренности канала.
Индикатор XDerivative_StDev с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.Exp_Heiken_Ashi_Smoothed
Торговая система, построенная на сигналах индикатора Heiken_Ashi_Smoothed.