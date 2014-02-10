该指标在价格触及趋势线时简单地发出警报或电子邮件。您需要设置趋势线的名字和交叉方向。

这里有 3 个方向:

上 : 当价格由下 向上 触及/穿越趋势线时指标报警。

: 当价格由下 触及/穿越趋势线时指标报警。 下 : 当价格由上 向下 触及/穿越趋势线时指标报警。

: 当价格由上 触及/穿越趋势线时指标报警。 双向: 当价格由下向上以及由上向下触及/穿越趋势线时指标报警。





图例.1 价格自下触及趋势线。

