趋势线触碰警报 - MetaTrader 5脚本

Ahmed Soliman
该指标在价格触及趋势线时简单地发出警报或电子邮件。您需要设置趋势线的名字和交叉方向。

这里有 3 个方向:

  • : 当价格由下向上触及/穿越趋势线时指标报警。
  • : 当价格由上向下触及/穿越趋势线时指标报警。
  • 双向: 当价格由下向上以及由上向下触及/穿越趋势线时指标报警。

趋势线警报

图例.1 价格自下触及趋势线。

