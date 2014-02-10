请观看如何免费下载自动交易
该指标在价格触及趋势线时简单地发出警报或电子邮件。您需要设置趋势线的名字和交叉方向。
这里有 3 个方向:
- 上: 当价格由下向上触及/穿越趋势线时指标报警。
- 下: 当价格由上向下触及/穿越趋势线时指标报警。
- 双向: 当价格由下向上以及由上向下触及/穿越趋势线时指标报警。
图例.1 价格自下触及趋势线。
