Этот индикатор выводит алерты и отправляет сообщения на email каждый раз, когда цена соприкасается с линией тренда. Вам всего лишь нужно задать имя трендовой линии и направление пересечений.



Есть 3 возможных направления:

Up : Индикатор дает сигналы, когда цена касается или пересекает трендовую линию снизу вверх .

: Индикатор дает сигналы, когда цена касается или пересекает трендовую линию снизу . Down : Индикатор дает сигналы, когда цена касается или пересекает трендовую линию сверху вниз.

: Индикатор дает сигналы, когда цена касается или пересекает трендовую линию сверху Both: Индикатор дает сигналы, когда цена касается или пересекает трендовую линию снизу вверх и сверху вниз.





Рис.1 Цена касается трендовой линии.

