Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
TrendLine Touch Alert - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 5579
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Этот индикатор выводит алерты и отправляет сообщения на email каждый раз, когда цена соприкасается с линией тренда. Вам всего лишь нужно задать имя трендовой линии и направление пересечений.
Есть 3 возможных направления:
- Up: Индикатор дает сигналы, когда цена касается или пересекает трендовую линию снизу вверх.
- Down: Индикатор дает сигналы, когда цена касается или пересекает трендовую линию сверху вниз.
- Both: Индикатор дает сигналы, когда цена касается или пересекает трендовую линию снизу вверх и сверху вниз.
Рис.1 Цена касается трендовой линии.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/1517
Volty Channel Stop
Трендовый индикатор учитывающий волатильность рынкаSR-RateIndicator
Трендовый, нормированный осциллятор выполненный в виде гистограммы
MPC - Measure Popular Candles
MPC - Это скрипт который проводит измерение (поиск) наиболее часто проявляемых свечейSupport-Resistance Indicator
Канал с использованием преобразования Гаусса