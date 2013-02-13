CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

TrendLine Touch Alert - индикатор для MetaTrader 5

Ahmed Soliman | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
5579
Рейтинг:
(59)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Этот индикатор выводит алерты и отправляет сообщения на email каждый раз, когда цена соприкасается с линией тренда. Вам всего лишь нужно задать имя трендовой линии и направление пересечений.

Есть 3 возможных направления:

  • Up: Индикатор дает сигналы, когда цена касается или пересекает трендовую линию снизу вверх.
  • Down: Индикатор дает сигналы, когда цена касается или пересекает трендовую линию сверху вниз.
  • Both: Индикатор дает сигналы, когда цена касается или пересекает трендовую линию снизу вверх и сверху вниз.

TrendLine Alert

Рис.1 Цена касается трендовой линии.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/1517

Volty Channel Stop Volty Channel Stop

Трендовый индикатор учитывающий волатильность рынка

SR-RateIndicator SR-RateIndicator

Трендовый, нормированный осциллятор выполненный в виде гистограммы

MPC - Measure Popular Candles MPC - Measure Popular Candles

MPC - Это скрипт который проводит измерение (поиск) наиболее часто проявляемых свечей

Support-Resistance Indicator Support-Resistance Indicator

Канал с использованием преобразования Гаусса