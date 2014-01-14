CodeBaseSeções
TrendLine Touch Alert - indicador para MetaTrader 5

Ahmed Soliman
Este indicador simplesmente alerta e envia e-mail cada vez que a linha de tendência é tocada pelo preço. Você precisa definir o nome da linha de tendência e a direção do cruzamento.

Existem 3 direções:

  • Up: Os alertas do indicador quando os preços tocam/cruzam a linha de tendência de baixo para cima up.
  • Down: Os alertas do indicador quando os preços tocam/cruzam a linha de tendência de cima para baixo.
  • Both: Os alertas do indicador quando os preços tocam/cruzam a linha de tendência de baixo para cima up e cima para baixo.

TrendLine Alert

Fig.1 Preço toca a linha de tendência de baixo para cima

