TrendLine Touch Alert - indicador para MetaTrader 5
Este indicador simplesmente alerta e envia e-mail cada vez que a linha de tendência é tocada pelo preço. Você precisa definir o nome da linha de tendência e a direção do cruzamento.
Existem 3 direções:
- Up: Os alertas do indicador quando os preços tocam/cruzam a linha de tendência de baixo para cima up.
- Down: Os alertas do indicador quando os preços tocam/cruzam a linha de tendência de cima para baixo.
- Both: Os alertas do indicador quando os preços tocam/cruzam a linha de tendência de baixo para cima up e cima para baixo.
Fig.1 Preço toca a linha de tendência de baixo para cima
