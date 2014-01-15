Objetivo:



Considerando de que con el fin de crear un indicador con un algoritmo que defina la dirección de una tendencia formada anteriormente creé una función para medir la fuerza de la tendencia en un porcentaje, p. ej. la cercanía de esta tendencia a la ideal.

A continuación se representa una imagen que bajo a mi punto de vista simboliza la tendencia ideal (en el lado izquierdo la tendencia a la baja, en el lado derecho la tendencia al alza). Al lado de cada tendencia se indican las condiciones ideales de la existencia de una tendencia:

El algoritmo:



En un primer momento, al escribir esta función me decidí entrar en el sistema de puntuaciones, es decir, para cada condición verdadera de la variable se obtiene una "Puntuación </ s0>". Además de estas calificaciones que se formaron en esta variable y después de calcular el número de puntos obtenidos, se dividió por el número máximo posible y se multiplicó por el 100%, lo que permite convertir las puntuaciones recibidas en un porcentaje.

En realidad, la función en sí misma se da en el archivo Func_Trend..

Otro tipo de análisis:



Luego vino otra idea donde las puntuaciones se calculan irregularmente. Por ejemplo, para las condiciones más importantes se darían más puntos. Así se creo la idea de contar las calificaciones de la potencia entre dos y la condición es más importante, cuanto mayor sea la potencia entre las dos .

A continuación se muestra en la imagen con una gran cantidad de número de condiciones para cada tendencia. Las condiciones más importantes se encuentran en el comienzo de la lista:

Las condiciones que se añadieron en las funciones y el sentido del cálculo de las calificaciones cambiaron, pero, en general, el porcentaje tendencia se mantuvo igual. Se puede observar en el archivo Func_Trend_2..