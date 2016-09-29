コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

トレンドラインタッチアラート - MetaTrader 5のためのインディケータ

Ahmed Soliman
ビュー:
2744
評価:
(59)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

トレンドラインアラート

図1 価格がトレンドラインを下向きにタッチする

MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/1517

