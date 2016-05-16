Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
TrendLine Touch Alert - Indikator für den MetaTrader 5
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Dieser Indikator warnt und sendet eine Email jedes mal, wenn die Preise die Trendlinie berühren. Sie müssen den Namen der Trendlinie und die Richtung des Durchbruchs angeben.
Es gibt 3 Richtungen:
- Up: Der Indikator warnt, wenn der Preis die Trendlinie von unten berührt oder nach oben kreuzt.
- Down: Der Indikator warnt, wenn der Preis die Trendlinie von oben berührt oder nach unten kreuzt.
- Both: Der Indikator warnt, wenn der Preis die Trendlinie von oben/unten berührt oder nach oben/unten kreuzt.
Abb.1 Preis berührt die Trendlinie nach unten.
