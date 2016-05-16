CodeBaseKategorien
TrendLine Touch Alert - Indikator für den MetaTrader 5

Dieser Indikator warnt und sendet eine Email jedes mal, wenn die Preise die Trendlinie berühren. Sie müssen den Namen der Trendlinie und die Richtung des Durchbruchs angeben.

Es gibt 3 Richtungen:

  • Up: Der Indikator warnt, wenn der Preis die Trendlinie von unten berührt oder nach oben kreuzt.
  • Down: Der Indikator warnt, wenn der Preis die Trendlinie von oben berührt oder nach unten kreuzt.
  • Both: Der Indikator warnt, wenn der Preis die Trendlinie von oben/unten berührt oder nach oben/unten kreuzt.

TrendLine Alert

Abb.1 Preis berührt die Trendlinie nach unten.

