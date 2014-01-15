Autor real:

Tartan

Descripcion:

Dos medias móviles de diferente periodo para definir la dirección de la tendencia y el indicador de señal de semáforo para especificar el momento para el establecimiento de una operación. Tenga en cuenta que el indicador en un principio fue utilizado en pequeños timeframes.

Este indicador fue implementado en MQL4 primero y publicado en Code Base de mql4.com el 15.10.2007.

Fig.1 Indicador NDuet