Indicadores

NDuet - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1097
Ranking:
(24)
Publicado:
Actualizado:
nduet.mq5 (11.05 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Autor real:

Tartan

Descripcion:

Dos medias móviles de diferente periodo para definir la dirección de la tendencia y el indicador de señal de semáforo para especificar el momento para el establecimiento de una operación. Tenga en cuenta que el indicador en un principio fue utilizado en pequeños timeframes.

Este indicador fue implementado en MQL4 primero y publicado en Code Base de mql4.com el 15.10.2007.

Fig.1 Indicador NDuet

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1507

