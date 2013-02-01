Ставь лайки и следи за новостями
NDuet - индикатор для MetaTrader 5
Просмотров: 3520
- 3520
- Рейтинг:
-
Опубликован:
Обновлен:
Реальный автор:
Tartan
Два разнопериодных мувинга для определения направления тренда и семафорный сигнальный индикатор для уточнения момента времени для совершения сделок. Следует учесть, что изначально индикатор приспособлен для мелких таймфреймов.
Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 15.10.2007.
Рис.1 Индикатор NDuet
