Реальный автор:

Tartan

Два разнопериодных мувинга для определения направления тренда и семафорный сигнальный индикатор для уточнения момента времени для совершения сделок. Следует учесть, что изначально индикатор приспособлен для мелких таймфреймов.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 15.10.2007.

Рис.1 Индикатор NDuet