Автор: Tartan









Цитата:Подробнее о его использовании.Выставляете три индикатора на чарт(ADXCross, NDuet и SUrovny)Два первых ставят стрелки на входы в интервале 1-2 бара друг от друга- это вход с перекрестным подтверждение и по нему входим.Также на чарте строим ЕМА55 (она участвует, но буфера не хватает для неё)Третий индикатор будет ставить свою стрелку с подтверждение много позже, но надёжно.Если подтверждения первых 2-х сигналов от третьего индикатора не поступило ицена развернулась и ЕМА55 ушла внутрь канала - закрыться по рынку - это будетили ноль или небольшой плюс или небольшой минус и ждать следующего сигнала.Такая тактика даёт возможность избежать больших рисков и просадок, а также ненужен стоп - стопом будет положение ЕМА55 по отношению к каналу. */