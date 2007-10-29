CodeBaseРазделы
Индикаторы

NDuet - индикатор для MetaTrader 4

Scriptor | Russian English 中文
Опубликован:
Обновлен:
Автор: Tartan




Цитата:

Подробнее о его использовании.
Выставляете три индикатора на чарт(ADXCross, NDuet и SUrovny)
Два первых ставят стрелки на входы в интервале 1-2 бара друг от друга
- это вход с перекрестным подтверждение и по нему входим.
Также на чарте строим ЕМА55 (она участвует, но буфера не хватает для неё)
Третий индикатор будет ставить свою стрелку с подтверждение много позже, но надёжно.
Если подтверждения первых 2-х сигналов от третьего индикатора не поступило и
цена развернулась и ЕМА55 ушла внутрь канала - закрыться по рынку - это будет
или ноль или небольшой плюс или небольшой минус и ждать следующего сигнала.
Такая тактика даёт возможность избежать больших рисков и просадок, а также не
нужен стоп - стопом будет положение ЕМА55 по отношению к каналу. */
