Autor real:

Tartan

Duas média móveis de períodos diferentes para definir a direção da tendência e o indicador de sinal do tipo semáforo para especificar o momento de se estabelecer uma operação. Note que o indicador foi usado primeiramente em pequenos tempos gráficos.

Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em 15.10.2007.

Fig.1 Indicador NDuet