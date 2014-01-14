Participe de nossa página de fãs
NDuet - indicador para MetaTrader 5
1590
Autor real:
Tartan
Duas média móveis de períodos diferentes para definir a direção da tendência e o indicador de sinal do tipo semáforo para especificar o momento de se estabelecer uma operação. Note que o indicador foi usado primeiramente em pequenos tempos gráficos.
Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em 15.10.2007.
Fig.1 Indicador NDuet
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1507
Este indicador simplesmente alerta e envia e-mail cada vez que a linha de tendência é tocada pelo preço.
Indicador para estratégia de negociação CCI de Woodie.