Indicadores

NDuet - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizações:
1590
Avaliação:
(24)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor real:

Tartan

Duas média móveis de períodos diferentes para definir a direção da tendência e o indicador de sinal do tipo semáforo para especificar o momento de se estabelecer uma operação. Note que o indicador foi usado primeiramente em pequenos tempos gráficos.

Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em 15.10.2007.

Fig.1 Indicador NDuet

Fig.1 Indicador NDuet

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1507

