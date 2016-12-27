Pon "Me gusta" y sigue las noticias
En el artículo «MQL5 para «Dummies»: cómo diseñar y construir clases de objetos» se muestra cómo se puede crear una interfaz conveniente para sus programas. La implementación de las ventanas interactivas se basa en el uso de la librería de las clases MasterWindows.
Fig. 1. Opción de la aplicación de la librería MasterWindows
La librería MasterWindows se compone de tres clases base:
- clase base, la celda CCell:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Clase base, la celda CCell | //+------------------------------------------------------------------+ class CCell { private: protected: bool on_event; // bandera de procesamiento de eventos ENUM_OBJECT type; // tipo de la celda public: WinCell Property; // propiedades de la celda string name; // nombre de la celda // Constructor de la clase void CCell(); virtual // Método: dibujar el objeto void Draw(string m_name, int m_xdelta, int m_ydelta, int m_bsize); virtual // Método del procesamiento del evento OnChartEvent void OnEvent(const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam); };
- clase base, la línea CRow, se compone de las celdas de la clase CCell:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Clase base, la línea CRow | //+------------------------------------------------------------------+ class CRow { protected: bool on_event; // bandera de procesamiento de eventos public: string name; // nombre de la línea WinCell Property; // propiedades de la línea //+---------------------------------------------------------------+ // Constructor de la clase void CRow(); virtual // Método: dibujar la línea void Draw(string m_name, int m_xdelta, int m_ydelta, int m_bsize); virtual // Método del procesamiento del evento OnChartEvent void OnEvent(const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam); };
- la clase base, ventana CWin, se compone de las línea de la clase CRow:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Clase base, la ventana CWin | //+------------------------------------------------------------------+ class CWin { private: void SetXY(int m_corner);// Método del cálculo de coordenadas protected: bool on_event; // bandera de procesamiento de eventos public: string name; // nombre de la ventana int w_corner; // esquina de anclaje int w_xdelta; // margen vertical int w_ydelta; // margen horizontal int w_xpos; // coordenada X del punto de anclaje int w_ypos; // coordenada Y del punto de anclaje int w_bsize; // ancho de la ventana int w_hsize; // alto de la ventana int w_h_corner; // punto de anclaje del modo HIDE WinCell Property; // propiedades de la ventana //--- CRowType1 STR1; // declaración de la línea de la clase CRowType2 STR2; // declaración de la línea de la clase CRowType3 STR3; // declaración de la línea de la clase CRowType4 STR4; // declaración de la línea de la clase CRowType5 STR5; // declaración de la línea de la clase CRowType6 STR6; // declaración de la línea de la clase //+---------------------------------------------------------------+ // Constructor de la clase void CWin(); // Métodos de obtención de datos void SetWin(string m_name, int m_xdelta, int m_ydelta, int m_bsize, int m_corner); virtual // Método: dibujar la ventana del formulario void Draw(int &MMint[][3], string &MMstr[][3], int count); virtual // Método del procesamiento del evento OnEventTick void OnEventTick(); virtual // Método del procesamiento del evento OnChartEvent void OnEvent(const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam); };
y 10 herederos.
Las plantillas y los ejemplos de los códigos donde se utiliza la librería se adjuntan. Todos los códigos fueron generados usando el constructor visual de ventanas MasterWindows for MQL5. Los programas de pruebas representan unas maquetas, es decir, no llevan la funcionalidad (aparte de dos funciones: cerrar y ocultar la ventana).
El número de las líneas en la ventana es ilimitado, y en una combinación necesaria. En la imagen se muestran las versiones base de las líneas y el encabezado de la ventana:
Fig. 2. Versiones base y las posibilidades de la librería
Por ejemplo, para el artículo «Pruebas de rendimiento computacional de los promedios móviles en MQL5» fue creada esta interfaz con el uso de dicha librería.
Fig. 3. Ejemplo del uso de la librería MasterWindowsRecomendaciones:
- Para la mejor visualización de las ventanas de la interfaz, por favor, utilice los esquemas gráficos con el fondo negro.
