En el artículo «MQL5 para «Dummies»: cómo diseñar y construir clases de objetos» se muestra cómo se puede crear una interfaz conveniente para sus programas. La implementación de las ventanas interactivas se basa en el uso de la librería de las clases MasterWindows.

Fig. 1. Opción de la aplicación de la librería MasterWindows





La librería MasterWindows se compone de tres clases base:

clase base, la celda CCell: class CCell { private : protected : bool on_event; ENUM_OBJECT type; public : WinCell Property; string name; void CCell(); virtual void Draw( string m_name, int m_xdelta, int m_ydelta, int m_bsize); virtual void OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam); };

clase base, la línea CRow, se compone de las celdas de la clase CCell: class CRow { protected : bool on_event; public : string name; WinCell Property; void CRow(); virtual void Draw( string m_name, int m_xdelta, int m_ydelta, int m_bsize); virtual void OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam); };

la clase base, ventana CWin, se compone de las línea de la clase CRow: class CWin { private : void SetXY( int m_corner); protected : bool on_event; public : string name; int w_corner; int w_xdelta; int w_ydelta; int w_xpos; int w_ypos; int w_bsize; int w_hsize; int w_h_corner; WinCell Property; CRowType1 STR1; CRowType2 STR2; CRowType3 STR3; CRowType4 STR4; CRowType5 STR5; CRowType6 STR6; void CWin(); void SetWin( string m_name, int m_xdelta, int m_ydelta, int m_bsize, int m_corner); virtual void Draw( int &MMint[][ 3 ], string &MMstr[][ 3 ], int count); virtual void OnEventTick(); virtual void OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam); };

y 10 herederos.

Las plantillas y los ejemplos de los códigos donde se utiliza la librería se adjuntan. Todos los códigos fueron generados usando el constructor visual de ventanas MasterWindows for MQL5. Los programas de pruebas representan unas maquetas, es decir, no llevan la funcionalidad (aparte de dos funciones: cerrar y ocultar la ventana).





El número de las líneas en la ventana es ilimitado, y en una combinación necesaria. En la imagen se muestran las versiones base de las líneas y el encabezado de la ventana:

Fig. 2. Versiones base y las posibilidades de la librería

Por ejemplo, para el artículo «Pruebas de rendimiento computacional de los promedios móviles en MQL5» fue creada esta interfaz con el uso de dicha librería.

Fig. 3. Ejemplo del uso de la librería MasterWindows