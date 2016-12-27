CodeBaseSecciones
Librerías

Librería MasterWindows - librería para MetaTrader 5

Sergey Pavlov
Visualizaciones:
1057
Ranking:
(34)
Publicado:
Actualizado:
\MQL5\Include\
ClassUnit.mqh (15.4 KB)
ClassRow.mqh (22.18 KB)
ClassWin.mqh (8.13 KB)
\MQL5\Experts\
test1.mq5 (9.14 KB)
test2.mq5 (6.85 KB)
test3.mq5 (7.73 KB)
En el artículo «MQL5 para «Dummies»: cómo diseñar y construir clases de objetos» se muestra cómo se puede crear una interfaz conveniente para sus programas. La implementación de las ventanas interactivas se basa en el uso de la librería de las clases MasterWindows.

Fig. 1. Opción de la aplicación de la librería MasterWindows

Fig. 1. Opción de la aplicación de la librería MasterWindows


La librería MasterWindows se compone de tres clases base:

  • clase base, la celda CCell:
    //+------------------------------------------------------------------+
//| Clase base, la celda  CCell                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
class CCell
  {
private:
protected:
   bool              on_event;      // bandera de procesamiento de eventos
   ENUM_OBJECT       type;          // tipo de la celda
public:
   WinCell           Property;      // propiedades de la celda
   string            name;          // nombre de la celda

   // Constructor de la clase
   void              CCell();
   virtual     // Método: dibujar el objeto
   void              Draw(string m_name,
                          int m_xdelta,
                          int m_ydelta,
                          int m_bsize);
   virtual     // Método del procesamiento del evento OnChartEvent
   void              OnEvent(const int id,
                             const long &lparam,
                             const double &dparam,
                             const string &sparam);
  };
  • clase base, la línea CRow, se compone de las celdas de la clase CCell:
    //+------------------------------------------------------------------+
//| Clase base, la línea  CRow                                       |
//+------------------------------------------------------------------+
class CRow
  {
protected:
   bool              on_event;      // bandera de procesamiento de eventos
public:
   string            name;          // nombre de la línea
   WinCell           Property;      // propiedades de la línea
   //+---------------------------------------------------------------+
   // Constructor de la clase
   void              CRow();
   virtual     // Método: dibujar la línea
   void              Draw(string m_name,
                          int m_xdelta,
                          int m_ydelta,
                          int m_bsize);
   virtual     // Método del procesamiento del evento OnChartEvent
   void              OnEvent(const int id,
                             const long &lparam,
                             const double &dparam,
                             const string &sparam);
  };
  • la clase base, ventana CWin, se compone de las línea de la clase CRow:
    //+------------------------------------------------------------------+
//| Clase base, la ventana  CWin                                         |
//+------------------------------------------------------------------+
class CWin
  {
private:
   void              SetXY(int m_corner);// Método del cálculo de coordenadas
protected:
   bool              on_event;  // bandera de procesamiento de eventos
public:
   string            name;      // nombre de la ventana
   int               w_corner;   // esquina de anclaje
   int               w_xdelta;   // margen vertical
   int               w_ydelta;   // margen horizontal
   int               w_xpos;     // coordenada X del punto de anclaje
   int               w_ypos;     // coordenada Y del punto de anclaje
   int               w_bsize;    // ancho de la ventana
   int               w_hsize;    // alto de la ventana
   int               w_h_corner; // punto de anclaje del modo HIDE
   WinCell           Property;   // propiedades de la ventana
   //---
   CRowType1         STR1;       // declaración de la línea de la clase
   CRowType2         STR2;       // declaración de la línea de la clase
   CRowType3         STR3;       // declaración de la línea de la clase
   CRowType4         STR4;       // declaración de la línea de la clase
   CRowType5         STR5;       // declaración de la línea de la clase
   CRowType6         STR6;       // declaración de la línea de la clase
   //+---------------------------------------------------------------+
   // Constructor de la clase
   void              CWin();
   // Métodos de obtención de datos
   void              SetWin(string m_name,
                            int m_xdelta,
                            int m_ydelta,
                            int m_bsize,
                            int m_corner);
   virtual     // Método: dibujar la ventana del formulario
   void              Draw(int &MMint[][3],
                          string &MMstr[][3],
                          int count);
   virtual     // Método del procesamiento del evento OnEventTick
   void              OnEventTick();
   virtual     // Método del procesamiento del evento OnChartEvent
   void              OnEvent(const int id,
                             const long &lparam,
                             const double &dparam,
                             const string &sparam);
  };

y 10 herederos.

Las plantillas y los ejemplos de los códigos donde se utiliza la librería se adjuntan. Todos los códigos fueron generados usando el constructor visual de ventanas MasterWindows for MQL5. Los programas de pruebas representan unas maquetas, es decir, no llevan la funcionalidad (aparte de dos funciones: cerrar y ocultar la ventana).


El número de las líneas en la ventana es ilimitado, y en una combinación necesaria. En la imagen se muestran las versiones base de las líneas y el encabezado de la ventana:

Fig. 2. Versiones base de las ventanas de la interfaz.

Fig. 2. Versiones base y las posibilidades de la librería

Por ejemplo, para el artículo «Pruebas de rendimiento computacional de los promedios móviles en MQL5» fue creada esta interfaz con el uso de dicha librería.

Fig. 3. Ejemplo del uso de la librería.

Fig. 3. Ejemplo del uso de la librería MasterWindows

Recomendaciones:
  • Para la mejor visualización de las ventanas de la interfaz, por favor, utilice los esquemas gráficos con el fondo negro.

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/15059

