Tres canales de Keltner construidos a base de una media móvil en forma de una nube de color, mostrando los últimos valores en forma de marcas de precio.

El indicador utiliza las clases de la librería SmoothAlgorithms.mqh (debe copiarse en la <carpeta_de_datos_del_terminal>\MQL5\Include). Estas clases han sido descritas detalladamente en el artículo "Promediación de series de precios para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".









Fig. 1. Indicador XMA_KLx7_Cloud