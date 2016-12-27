CodeBaseSecciones
Indicadores

XMA_BBx7_Cloud_Digit - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
SmoothAlgorithms.mqh
xma_bbx7_cloud_digit.mq5
Tres canales de Bollinger construidos a base de una media móvil en forma de una nube de color, mostrando los últimos valores en forma de marcas de precio, y con la posibilidad de redondear los niveles de Bollinger a una cantidad necesaria de dígitos. El rango del redondeo se determina pos la variable de entrada del indicador Digit :

input uint Digit=2; //número de los dígitos del redondeo

El indicador utiliza las clases de la librería SmoothAlgorithms.mqh (debe copiarse en la <carpeta_de_datos_del_terminal>\MQL5\Include). Estas clases han sido descritas detalladamente en el artículo "Promediación de series de precios para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".


Fig. 1. Indicador XMA_BBx7_Cloud_Digit

Fig. 2. Indicador XMA_BBx7_Cloud_Digit

