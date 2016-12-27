Pon "Me gusta" y sigue las noticias
XMA_BBx7_Cloud_Digit - indicador para MetaTrader 5
Tres canales de Bollinger construidos a base de una media móvil en forma de una nube de color, mostrando los últimos valores en forma de marcas de precio, y con la posibilidad de redondear los niveles de Bollinger a una cantidad necesaria de dígitos. El rango del redondeo se determina pos la variable de entrada del indicador Digit :
input uint Digit=2; //número de los dígitos del redondeo
El indicador utiliza las clases de la librería SmoothAlgorithms.mqh (debe copiarse en la <carpeta_de_datos_del_terminal>\MQL5\Include). Estas clases han sido descritas detalladamente en el artículo "Promediación de series de precios para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".
Fig. 1. Indicador XMA_BBx7_Cloud_Digit
Fig. 2. Indicador XMA_BBx7_Cloud_Digit
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/15051
