CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Bibliotecas

A biblioteca MasterWindows - biblioteca para MetaTrader 5

Sergey Pavlov | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1501
Avaliação:
(34)
Publicado:
\MQL5\Include\
ClassUnit.mqh (15.4 KB) visualização
ClassRow.mqh (22.18 KB) visualização
ClassWin.mqh (8.13 KB) visualização
\MQL5\Experts\
test1.mq5 (9.14 KB) visualização
test2.mq5 (6.85 KB) visualização
test3.mq5 (7.73 KB) visualização
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Em "MQL5 para "Novatos": Como Desenhar e Construir Classes de Objetos" temos a descrição de como você pode criar uma interface amigável para seus programas. A implementação de janelas interativas baseia-se no uso da biblioteca das classes MasterWindows.

Fig. 1. Exemplo do uso da biblioteca MasterWindows

Fig. 1. Exemplo do uso da biblioteca MasterWindows

A biblioteca do MasterWindows consiste em três classes base:

  • A classe base CCell:
    //+------------------------------------------------------------------+
//| A base CELL da classe CCell                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
class CCell
  {
private:
protected:
   bool              on_event;      // Flag do manipulador de eventos
   ENUM_OBJECT       type;          // Tipo de célula
public:
   WinCell           Property;      // Propriedades da célula
   string            name;          // Nome da célula
   //+---------------------------------------------------------------+
   // Construtor de classe
   void              CCell();
   virtual     // Método: desenhar um objeto
   void              Draw(string m_name,
                          int m_xdelta,
                          int m_ydelta,
                          int m_bsize);
   virtual     // O método do evento manipulado OnChartEvent
   void              OnEvent(const int id,
                             const long &lparam,
                             const double &dparam,
                             const string &sparam);
  };
  • A classe base CRow, consiste em células da classe CCell:
    //+------------------------------------------------------------------+
//| A base ROW da classe CRow                                        |
//+------------------------------------------------------------------+
class CRow
  {
protected:
   bool              on_event;      // Flag do manipulador de eventos
public:
   string            name;          // Nome da linha
   WinCell           Property;      // Propriedades da linha
   //+---------------------------------------------------------------+
   // Construtor de classe
   void              CRow();
   virtual     // Método: desenhe uma linha
   void              Draw(string m_name,
                          int m_xdelta,
                          int m_ydelta,
                          int m_bsize);
   virtual     // O método do evento manipulado OnChartEvent
   void              OnEvent(const int id,
                             const long &lparam,
                             const double &dparam,
                             const string &sparam);
  };
  • A classe base CWin, consiste em linhas da classe CRow:
    //+------------------------------------------------------------------+
//| A base Window da classe CWin                                     |
//+------------------------------------------------------------------+
class CWin
  {
private:
   void              SetXY(int m_corner);// O método para calcular coordenadas
protected:
   bool              on_event;   // Flag do manipulador de eventos
public:
   string            name;       // Nome da janela
   int               w_corner;   // canto inferior
   int               w_xdelta;   // Margem vertical
   int               w_ydelta;   // Margem horizontal
   int               w_xpos;     // A coordenada X do ponto inferior
   int               w_ypos;     // A coordenada Y no ponto inferior
   int               w_bsize;    // A largura da janela
   int               w_hsize;    // A altura da janela
   int               w_h_corner; // O canto inferior do modo HIDE
   WinCell           Property;   // Propriedades da janela
   //---
   CRowType1         STR1;       // Declarando a classe "row"
   CRowType2         STR2;       // Declarando a classe "row"
   CRowType3         STR3;       // Declarando a classe "row"
   CRowType4         STR4;       // Declarando a classe "row"
   CRowType5         STR5;       // Declarando a classe "row"
   CRowType6         STR6;       // Declarando a classe "row"
   //+---------------------------------------------------------------+
   // Construtor de classe
   void              CWin();
   // Método de obtenção de dados
   void              SetWin(string m_name,
                            int m_xdelta,
                            int m_ydelta,
                            int m_bsize,
                            int m_corner);
   virtual     // Método: desenhar uma janela
   void              Draw(int &MMint[][3],
                          string &MMstr[][3],
                          int count);
   virtual     // O método de processamento do evento OnEventTick
   void              OnEventTick();
   virtual     // O método do evento manipulado OnChartEvent
   void              OnEvent(const int id,
                             const long &lparam,
                             const double &dparam,
                             const string &sparam);
  };

E dez classes derivadas.

O anexo contém modelos e exemplos de código onde a biblioteca MasterWindows é usada. Todos os códigos foram gerados usando o construtor da janela visual MasterWindows para MQL5. Os programas de teste são modelos, ou seja, eles não possuem funcionalidade (exceto para duas funções: fechar e ocultar a janela).

Você pode usar qualquer número e combinação de linhas em uma janela. A figura mostra as versões básicas de linhas e o cabeçalho da janela:

Fig. 2. Versões básicas da interfaces de janelas.

Fig. 2. Opções e possibilidades básicas da biblioteca

Por exemplo, para o artigo "Testando a Performance do Cálculo das Médias Móveis em MQL5", criamos a seguinte interface usando a biblioteca proposta.

Fig. 3. Exemplo de uso da biblioteca.

Fig. 3. Um exemplo de utilização da biblioteca MasterWindows

Recomendações:

  • Para uma melhor visualização das janelas de interface criadas, use esquemas gráficos com um fundo preto.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/15059

Preço Preço

Uma etiqueta de preço é adicionada à direita do preço com parâmetros ajustáveis.

XMA_BBx7_Cloud_Digit XMA_BBx7_Cloud_Digit

Três Bandas Bollinger são canais baseados em uma média móvel, desenhadas como uma nuvem colorida, com a exibição dos últimos valores como etiquetas de preços e a possibilidade de arredondar os níveis de Bollinger até um número necessário de dígitos.

XMA_BBx7_Cloud_Digit_HTF XMA_BBx7_Cloud_Digit_HTF

O indicador XMA_BBx7_Cloud_Digit vem com a opção de seleção do timeframe disponível nos parâmetros de entrada.

XMA_KLx7_Cloud XMA_KLx7_Cloud

Three Keltner são canais baseados em uma média móvel, desenhados como uma nuvem colorida, com a exibição dos últimos valores em etiquetas de preços.