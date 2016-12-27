Em "MQL5 para "Novatos": Como Desenhar e Construir Classes de Objetos" temos a descrição de como você pode criar uma interface amigável para seus programas. A implementação de janelas interativas baseia-se no uso da biblioteca das classes MasterWindows.

Fig. 1. Exemplo do uso da biblioteca MasterWindows

A biblioteca do MasterWindows consiste em três classes base:

A classe base CCell: class CCell { private : protected : bool on_event; ENUM_OBJECT type; public : WinCell Property; string name; void CCell(); virtual void Draw( string m_name, int m_xdelta, int m_ydelta, int m_bsize); virtual void OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam); };

A classe base CRow, consiste em células da classe CCell: class CRow { protected : bool on_event; public : string name; WinCell Property; void CRow(); virtual void Draw( string m_name, int m_xdelta, int m_ydelta, int m_bsize); virtual void OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam); };

A classe base CWin, consiste em linhas da classe CRow: class CWin { private : void SetXY( int m_corner); protected : bool on_event; public : string name; int w_corner; int w_xdelta; int w_ydelta; int w_xpos; int w_ypos; int w_bsize; int w_hsize; int w_h_corner; WinCell Property; CRowType1 STR1; CRowType2 STR2; CRowType3 STR3; CRowType4 STR4; CRowType5 STR5; CRowType6 STR6; void CWin(); void SetWin( string m_name, int m_xdelta, int m_ydelta, int m_bsize, int m_corner); virtual void Draw( int &MMint[][ 3 ], string &MMstr[][ 3 ], int count); virtual void OnEventTick(); virtual void OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam); };

E dez classes derivadas.

O anexo contém modelos e exemplos de código onde a biblioteca MasterWindows é usada. Todos os códigos foram gerados usando o construtor da janela visual MasterWindows para MQL5. Os programas de teste são modelos, ou seja, eles não possuem funcionalidade (exceto para duas funções: fechar e ocultar a janela).

Você pode usar qualquer número e combinação de linhas em uma janela. A figura mostra as versões básicas de linhas e o cabeçalho da janela:

Fig. 2. Opções e possibilidades básicas da biblioteca

Por exemplo, para o artigo "Testando a Performance do Cálculo das Médias Móveis em MQL5", criamos a seguinte interface usando a biblioteca proposta.

Fig. 3. Um exemplo de utilização da biblioteca MasterWindows

Recomendações: