Der Artikel "MQL5 für "Dummies": Wie man Objektklassen designt und erstellt" beschreibt, wie man benutzerfreundliche Interfaces für Programme erstellt. Die Implementierung von interaktiven Fenstern basiert auf der Verwendung der MasterWindows-Klassenbibliothek.

Abb. 1. Beispiel für die Verwendung der MasterWindows Bibliothek

Die MasterWindows Bibliothek besteht aus drei Basisklassen:

Die CCell Basisklasse: class CCell { private : protected : bool on_event; ENUM_OBJECT type; public : WinCell Property; string name; void CCell(); virtual void Draw( string m_name, int m_xdelta, int m_ydelta, int m_bsize); virtual void OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam); };

Die CRow Basisklasse, besteht aus Zellen der CCell Klasse: class CRow { protected : bool on_event; public : string name; WinCell Property; void CRow(); virtual void Draw( string m_name, int m_xdelta, int m_ydelta, int m_bsize); virtual void OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam); };

Die CWin Basisklasse, bestehet aus CRow Klassen: class CWin { private : void SetXY( int m_corner); protected : bool on_event; public : string name; int w_corner; int w_xdelta; int w_ydelta; int w_xpos; int w_ypos; int w_bsize; int w_hsize; int w_h_corner; WinCell Property; CRowType1 STR1; CRowType2 STR2; CRowType3 STR3; CRowType4 STR4; CRowType5 STR5; CRowType6 STR6; void CWin(); void SetWin( string m_name, int m_xdelta, int m_ydelta, int m_bsize, int m_corner); virtual void Draw( int &MMint[][ 3 ], string &MMstr[][ 3 ], int count); virtual void OnEventTick(); virtual void OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam); };

und 1o abgeleitete Klassen.

Die Anlage enthält Vorlagen und Code-Beispiele, in denen die MasterWindows-Bibliothek verwendet wird. Alle Codes wurden mit dem visuellen Fenster Konstruktor MasterWindows für MQL5generiert. Testprogramme sind Modelle, d.h. sie enthalten keine Funktionalität (mit Ausnahme von zwei Funktionen: Schließen und Ausblenden des Fensters).

Sie können eine beliebige Anzahl und Kombination von Zeilen in einem Fenster verwenden. Die Abbildung zeigt die Basisversionen der Zeilen und die Fenster-Header:

Abb. 2. Grundlegende Optionen und Möglichkeiten der Bibliothek

Wir haben zum Beispiel für den "Testen von Moving Durchschnitte Leistungsberechnung in MQL5"-Artikel die folgende Schnittstelle mit Hilfe der vorgestellten Bibliothek erstellt.

Abb.3. Beispiel für die Verwendung der MasterWindows Bibliothek

Empfehlungen: