Marca de precio que se ubica a la derecha del precio cuyos parámetros se puede variar.
Parámetros de entrada del indicador:
//+----------------------------------------------+ //|Parámetros de entrada del indicador | //+----------------------------------------------+ input string SirName="Price"; //La primera parte del nombre de los objetos gráficos input PriceMode Price=BID; //modo para determinar el precio input uint Digits_=0; //rango del redondeo input color Color_= clrMagenta; //color del precio input uint FontSize = 2; //tamaño de las marcas del precio input int Shift = 10; //Desplazamiento de las marcas de precio por la horizontal en barras
Fig. 1. Indicador Price
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/15057
