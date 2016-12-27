CodeBaseSecciones
Marca de precio que se ubica a la derecha del precio cuyos parámetros se puede variar.

Parámetros de entrada del indicador:

//+----------------------------------------------+
//|Parámetros de entrada del indicador                   | 
//+----------------------------------------------+
input string  SirName="Price";               //La primera parte del nombre de los objetos gráficos
input PriceMode Price=BID;                   //modo para determinar el precio
input uint  Digits_=0;                       //rango del redondeo
input color  Color_= clrMagenta;             //color del precio
input uint FontSize = 2;                     //tamaño de las marcas del precio
input int  Shift = 10;                       //Desplazamiento de las marcas de precio por la horizontal en barras


Fig. 1. Indicador Price

Fig. 1. Indicador Price

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/15057

