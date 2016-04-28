代码库部分
程序库

MasterWindows 库 - MetaTrader 5程序库

"MQL5 初学者: 如何设计和创建对象类"的系列文章中描述了您可以如何为您的程序创建用户友好的界面，交互窗口的实现就是基于MasterWindows类库的使用。

图 1. 使用 MasterWindows 库的实例

MasterWindows 库包含了三个基类:

  • CCell 基类:
    //+------------------------------------------------------------------+
//| CELL 基类 class CCell                         |
//+------------------------------------------------------------------+
class CCell
  {
private:
protected:
   bool              on_event;      // 事件处理标签
   ENUM_OBJECT       type;          // 单元类型
public:
   WinCell           Property;      // 单元属性
   string            name;          // 单元名称
   //+---------------------------------------------------------------+
   // 类的构造函数
   void              CCell();
   virtual     // 方法: 画出一个对象
   void              Draw(string m_name,
                          int m_xdelta,
                          int m_ydelta,
                          int m_bsize);
   virtual     // OnChartEvent 事件处理函数
   void              OnEvent(const int id,
                             const long &lparam,
                             const double &dparam,
                             const string &sparam);
  };
  • CRow 基类, 包含了 CCell 类的单元:
    //+------------------------------------------------------------------+
//| ROW(行) 基类 class CRow                        |
//+------------------------------------------------------------------+
class CRow
  {
protected:
   bool              on_event;      // 事件处理标签
public:
   string            name;          // Row 名称
   WinCell           Property;      // Row 属性
   //+---------------------------------------------------------------+
   // 类的构造函数
   void              CRow();
   virtual     // 方法: 画出一行
   void              Draw(string m_name,
                          int m_xdelta,
                          int m_ydelta,
                          int m_bsize);
   virtual     // OnChartEvent 事件处理函数
   void              OnEvent(const int id,
                             const long &lparam,
                             const double &dparam,
                             const string &sparam);
  };
  • CWin 基类, 包含多行 CRow 类:
    //+------------------------------------------------------------------+
//| Windows(窗口)基类 class CWin                     |
//+------------------------------------------------------------------+
class CWin
  {
private:
   void              SetXY(int m_corner);// 用于计算坐标的方法
protected:
   bool              on_event;   // 事件处理标志
public:
   string            name;       // 窗口名称
   int               w_corner;   // 锚点角落
   int               w_xdelta;   // 垂直缩进
   int               w_ydelta;   // 水平缩进
   int               w_xpos;     // 锚点的 X 坐标
   int               w_ypos;     // 锚点的 Y 坐标
   int               w_bsize;    // 窗口的宽度
   int               w_hsize;    // 窗口的高度
   int               w_h_corner; // 隐藏模式的锚点角落
   WinCell           Property;   // 窗口属性
   //---
   CRowType1         STR1;       // 声明 class row
   CRowType2         STR2;       // 声明 class row
   CRowType3         STR3;       // 声明 class row
   CRowType4         STR4;       // 声明 class row
   CRowType5         STR5;       // 声明 class row
   CRowType6         STR6;       // 声明 class row
   //+---------------------------------------------------------------+
   // 类的构造函数
   void              CWin();
   // 数据获取方法
   void              SetWin(string m_name,
                            int m_xdelta,
                            int m_ydelta,
                            int m_bsize,
                            int m_corner);
   virtual     // 方法: 画出窗口
   void              Draw(int &MMint[][3],
                          string &MMstr[][3],
                          int count);
   virtual     // OnEventTick 事件处理方法
   void              OnEventTick();
   virtual     // OnChartEvent 事件处理函数
   void              OnEvent(const int id,
                             const long &lparam,
                             const double &dparam,
                             const string &sparam);
  };

以及10个派生类。

附件中包含了模板和使用MasterWindows库的示例代码，所有的代码都是使用MasterWindows for MQL5可视化构造工具生成的，测试程序只是模型，也就是说，没有具体功能 (除了两个功能: 关闭和隐藏窗口)。

在一个窗口中您可以使用任何数量和组合的行，图中显示了行的基本版和窗口的标题:

图 2. 窗口界面的基本版本

例如, 对于文章"在 MQL5 中测试移动平均计算的效率"中，我们已经使用该库创建了以下界面。

图 3. 库的应用实例

图 3. 使用 MasterWindows 库的一个实例

