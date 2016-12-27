Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
XMA_BBx7_Cloud_Digit_HTF - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 699
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
El indicador XMA_BBx7_Cloud_Digit permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada.
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Período del gráfico del indicador (timeframe)
Para el funcionamiento del indicador, el indicador XMA_BBx7_Cloud_Digit.mq5 debe ubicarse en la <carpeta_de_datos_del_terminal>\MQL5\Indicators.
Fig. 1. Indicador XMA_BBx7_Cloud_Digit_HTF
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/15073
Es una librería de las clases para crear la interfaz de sus programas de una manera cómoda.Price
Marca de precio que se ubica a la derecha del precio cuyos parámetros se puede variar.
Tres canales de Keltner construidos a base de una media móvil en forma de una nube de color, mostrando los últimos valores en forma de marcas de precio.XMA_KLx7_Cloud_HTF
El indicador XMA_KLx7_Cloud permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada.