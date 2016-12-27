Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Ichimoku_HTF - indicador para MetaTrader 5
El indicador Ichimoku permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Período del gráfico del indicador (timeframe)
Fig. 1. Indicador Ichimoku_HTF
El indicador estándar Ichimoku con el espacio entre las líneas Tenkan-sen y Kijun-sen rellenado con un histograma en color para la mejor percepción.GMMA_HTF
El indicador GMMA permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada.
Tres canales de Bollinger construidos a base de una media móvil en forma de una nube de color, mostrando los últimos valores en forma de marcas de precio, y con la posibilidad de redondear los niveles de Bollinger a una cantidad necesaria de dígitos.Price
Marca de precio que se ubica a la derecha del precio cuyos parámetros se puede variar.