Indicadores

Ichimoku_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
885
Ranking:
(17)
Publicado:
ichimoku_htf.mq5 (14.25 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance

El indicador Ichimoku permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Período del gráfico del indicador (timeframe)


Fig. 1. Indicador Ichimoku_HTF

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/15049

